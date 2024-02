Čačić se obrušio na Plenkovića: "On je bio debelo u komunističkom gnijezdu kad su mene osudili"

Predsjednik Reformista Radimir Čačić komentirao je političke aktualnosti te se osvrnuo na tvrdnje vladajućih vezane za prosvjed lijevo-liberalne oporbe koji je u Zagrebu održan prošle subote.

"U Saboru ima različitih bedaka, primitivnih tipova koji su sinonim za afere, ali nitko nije toliko glup da bi pomislio da će oporba nametnuti datum izbora. Da to može, ne bi bila oporba. Ona radi ono što može, otvara temu i razgovara o tome koliko je važno da se promijeni vlast", rekao je.

"Ova groteska Andreja Plenkovića da izlazi s pričom o radikalnoj ljevici, pa daj se saberi. Ja sam radikalna ljevica? Pa ti si bio debelo u obiteljskom komunističkom gnijezdu kad su mene osudili na osam mjeseci zatvora zbog rušenja samoupravnog socijalizma", dodao je u razgovoru za N1.

Ustvrdio je i da je podržao Vladu da spriječi radikalnu desnicu da dođe na vlast te je komentirao tvrdnju premijera da su se na prosvjedu okupili rusofili.

"To je tako jadno i ispod razine. I može on slati svoje ljude poput Đakića i Komes da to izgovaraju, ali on se ne smije na to spuštati. Oporba ima zadatak osvijestiti potrebu za promjenom vlasti, a ona postoji itekako, i da se oslobodi pravna država. To nam govori i europska tužiteljica", napomenuo je.

Čačić je komentirao i moguće predizborne koalicije.

"Možemo! iz razloga, koje ja ne mogu razjasniti, smatra da treba ići samostalno. Nude neke točkaste koalicije po principu: 'Sve moje je moje, a sve vaše je naše.' Ja to razumijem, ali to nije dobro za državu", rekao je Čačić.

"Ne može Možemo! s osam posto stići SDP koji ima 17 posto, ali SDP se svojim okupljanjem može dići na iznad 20 posto i onda se otvaraju brojne opcije", zaključio je.