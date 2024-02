Putin odgovorio Bidenu nakon što ga je nazvao "ludim kučkinim sinom": "On je za Rusiju bolji predsjednik"

Američki predsjednik Joe Biden izrekao je frazu "ludi kučkin sin" kada je govorio o globalnim prijetnjama uključujući "onog tipa Putina i druge", rizik od nuklearnog sukoba i egzistencijalnu prijetnju čovječanstvu od klimatskih promjena.

Kad su ga upitali o Bidenovom komentaru na ruskoj državnoj televiziji, Vladimir Putin se sarkastično nasmiješio, ugrizao za usnu i oborio pogled.

"Spremni smo raditi s bilo kojim predsjednikom. No vjerujem da je za Rusiju Biden bolji predsjednik, a sudeći po onome što je upravo rekao, potpuno sam u pravu", rekao je Putin smiješući se.

Putin (71) je rekao da su njegovi prethodni komentari da Rusija njega preferira kao kandidata izazvali Bidenovu "odgovarajuću reakciju."

"Nije baš da može reći meni, 'Volodya, hvala ti, bravo, puno si mi pomogao'", rekao je Putin. "Pitali ste me koji je bolji za nas. Rekao sam to tada, a i dalje mislim da to mogu ponoviti: Biden."

Nikad ranije nije aktualni američki predsjednik upotrijebio tako uvredljive riječi u javnosti da opiše aktualnog šefa Kremlja. Američki predsjednik Ronald Reagan uvrijedio je Kremlj 1983. nazvavši Sovjetski savez "carstvom zla", iako su osobne uvrede protiv čelnika bile rijetke u hladnoratovsko doba.

Glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov je ranije u četvrtak rekao da "upotreba takvog rječnika predsjednika SAD-a protiv drugog šefa države teško da će povrijediti našeg predsjednika". "Ali takav govor srozava osobu koja ga koristi", poručio je.

Peskov nadalje sugerira da je Biden pokušao izigravati "holivudskog kauboja", ali da, iskreno govoreći, ne misli da je to moguće.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova je rekla da bi se Biden, kada sljedeći put upotrijebi frazu "ludi kučkin sin", trebao sjetiti da Amerikanci tu frazu dovode u vezu s njegovim sinom, Hunterom Bidenom.