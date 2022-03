Marina Lovrić Merzel stigla je u utorak popodne u Remetinec nakon što je proglašena krivom zbog korupcije i osuđena na sedam godina zatvora. Uz nju, na bezuvjetne zatvorske kazne, od godine do godine i pol, nepravomoćno su osuđeni i njezini suoptuženici. Lovrić Merzel je po izricanju presude prevezena u remetinečki zatvor.

Reporter Dino Goleš za Dnevnik Nove TV opisao je što je Lovrić Merzel dočekalo u Remetincu te naveo da ima pravo na žalbu.

"Prvo s čim se susrela je COVID protokol - u izolaciji će biti od tri do pet dana, a bude li negativna na testu preselit će se u ženski dio kaznionice", objasnio je Goleš.

No, to joj nije prvi put da se nalazi tamo. "Već je pet mjeseci provela u istražnom zatvoru 2014. godine. Kako doznajem, po isteku izolacije ide na 10. odjel. U sobi bi trebala biti s tri do pet žena. Imat će televiziju u sobi, pravo na dva sata šetnje dnevno. Moći će birati između vegetarijanskog i klasičnog menija. Ako joj doktor odredi, uz tri obroka može dobiti i do dva međuobroka. Ima pravo na telefonske pozive, primanje paketa pa i posjet drugih ako joj to bude dopušteno, dok ju odvjetnik za pripremu žalbe može posjetiti svaki radni dan", dodao je.

Dino Goleš (Foto: DNEVNIK.hr)

Ako bude pravomoćno osuđena - preselit će ju u kaznionicu u Požegu. Lovrić Merzel nije jedina osoba iz političkog i javnog života koja se nalazi iza remetinečkih rešetaka.

Plenković najavio rekonstrukciju Vlade: "Partneri su mi dali potporu. Znam da ste sada htjeli sve, ali nećete dobiti ništa"

Rasplakala se pred sucem: Marina Lovrić Merzel osuđena na 7 godina zatvora, sa suda otišla u Remetinec

"U Remetincu je i bivši premjer Ivo Sanader na odsluženju kazne zbog afere Planinska i njega bi Merzel mogla susresti. Naime, bivši premijer kaznu zatvora zbog sigurnosti služi na ženskom odjelu i sam je u sobi, no u šetnje ide sa ženama. Ima poseban dio koji koristi on, dok drugi dio koriste ostale zatvorenice.

Sanader, doznajem, dane krati čitajući knjige i novine koje redovito kupuje u zatvorskom kiosku. Vrlo je oprezan zbog korone, a posjete su mu sve rijeđe. Uskoro bi mogao na zdravstvenu rehabilitaciju u Krapinske toplice. U Remetincu je, u istražnom zatvoru zbog afere Remorker, i bivši predsjednik HGK Nadan Vidošević. Doznajem da dobro podnosi situaciju i u šetnje odlazi s kolegama iz muškog odijela. Sobu dijeli s pet osoba, poštuje kućni red i radi na žalbi", rekao je Goleš.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr