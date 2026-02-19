Budimpešta prijeti Kijevu: "Razmatramo mogućnost zaustavljanja isporuka"

Mađarska razmatra prekid izvoza električne energije i plina u Ukrajinu ako Kijev ne nastavi isporuke ruske nafte u zemlju kroz naftovod Družba, rekao je šef kabineta premijera Viktora Orbana na brifingu u četvrtak.

Mađarska i Slovačka, s jedinim preostalim rafinerijama u Europskoj uniji koje koriste rusku naftu iz naftovoda Družba, pokušavaju osigurati opskrbu otkako je protok obustavljen 27. siječnja nakon što je Ukrajina izvijestila o ruskom napadu dronovima koji je oštetio infrastrukturu naftovoda.

Rafinerije planiraju početi koristiti državne naftne rezerve, a slovačka vlada u srijedu je odobrila zajam od 250.000 tona.

Orbanov šef kabineta Gergely Gulyas rekao je da je mađarska vlada također oslobodila strateške naftne rezerve nakon zahtjeva rafinerije MOL.

Ne štedi se s optužbama

Mađarska i Slovačka optužile su Ukrajinu da ponovno pokretanje protoka odgađa iz političkih razloga, a u srijedu su najavile zaustavljanje izvoza dizela u Ukrajinu.

Mađarski premijer Viktor Orban bio glasni je protivnik ukrajinskog pridruživanja Europskoj uniji, a Mađarska i Slovačka održavale su dobre odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kroz četiri godine rata u Ukrajini.

"Također razmatramo mogućnost zaustavljanja isporuka električne energije i plina prema Ukrajini", rekao je Gulyas, dodajući da Budimpešta koordinira svoje korake sa Slovačkom, osim ako Ukrajina ne nastavi isporuku sirove nafte putem Družbe.

Slovački premijer Robert Fico u srijedu je također spomenuo mogućnost zaustavljanja hitne opskrbe Ukrajine električnom energijom.

"Bit će daljnjih protumjera ako ukrajinska vlada ne promijeni svoju odluku i ako nastavi zaustavljati plinovod Družba pod lažnim argumentima", rekao je Gulyas.

Reuters je zatražio komentare od ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova i državne naftne i plinske tvrtke.

Mađarska i Slovačka ovog su mjeseca činile 68% uvoza električne energije u Ukrajinu, prema podacima kijevske konzultantske tvrtke ExPro. Mađarska također čini oko trećinu trenutačnog uvoza plina iz Ukrajine, prema podacima ukrajinskog operatora tranzita plina.

Gulyas je ponovio tvrdnju da Ukrajina pokušava utjecati na izbore u Mađarskoj 12. travnja, što Kijev poriče.

Orban je na vlasti već 16 godina, no trenutačno zaostaje u anketama uoči izbora u travnju.

Mađarska je u srijedu također izjavila da su te dvije zemlje zatražile od Europske komisije izuzeće koje im omogućuje kupnju ruske nafte morskim putem unatoč sankcijama EU-a koje zabranjuju državama članicama uvoz.

To bi se moglo dogoditi putem Jadranskog naftovoda kroz Hrvatsku, čije je ministarstvo gospodarstva reklo da bi taj naftovod mogao prevoziti više nafte u Mađarsku i Slovačku, ali da to ne bi trebala biti ruska sirova nafta.