Gradski zastupnik i predsjednik stranke Plavi grad Ivica Lovrić u srijedu je podnio tužbu protiv gradonačelnika Tomislava Tomaševića jer je, kaže, Tomašević njega i stranku neistinito optužio da surađuju sa smijenjenim šefom Hrvatskog mažoret saveza Alenom Šćuricem.

"Tomašević je iznio neistine i to koristi u političke predizborne svrhe. Optužio je mene i stranku Plavi grad da surađujemo s Alenom Šćuricem, da je on na našoj listi (za predstojeće lokalne izbore u Zagrebu), a to je nešto što je nedopustivo", rekao je Lovrić na konferenciji za novinare.

Kazao je da je Tomaševića tužio za laž i klevetu te nanošenje štete njemu i stranci.

Tomašević je jučer izjavio kako se Šćuric politički aktivirao na Lovrićevoj listi te ih je nazvao savršenim parom, a Lovrić je te tvrdnje odmah u priopćenju odbacio rekavši da ni na koji način nije, niti je ikada bio povezan s njim i strankom Plavi grad, nije njihov član niti je ikada bilo govora o tome da bi ga stavili na listu.

Lovrić je Tomaševića danas prozvao da je slučaj zlostavljanja mladih Zagrepčanki podlo i zlonamjerno iskoristio u dnevno političke svrhe, što je neprimjereno za bilo koga, a ponajmanje za gradonačelnika Zagreba.

Zbog svega je, kaže, jutros podnio privatnu kaznenu tužbu protiv Tomaševića koji se u javnosti predstavlja kao borac za ravnopravnost spolova.

Lovrić kaže da Tomašević do sada niti u jednom trenutku nije pružio podršku mažoretkinjama, naprotiv on se hvali time da ih ne financira i da ih neće financirati.

"Minimalno bi bilo da podrži djevojke i djevojčice koje su konačno skupile hrabrost da javno progovore o maltretiranju, a ne da ih ostavi na cjedilu i njihovu nevolju i dramu koristi licemjerno u dnevno-političke svrhe", ustvrdio je Lovrić.

