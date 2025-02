Paranoično obraćanje osramoćenog Šćurica: "Ruši me Tomašević, rekla mi je to tajna služba, za koju i sam radim"

U nedjelju je u Rakovici na redovnoj skupštini Hrvatskog saveza mažoretkinja smijenjen njegov dotadašnji predsjednik Alen Šćuric, koji je na toj funkciji od samog osnivanja 1996. godina.

Funkcije ga je koštao incident koji se dogodio početkom prošlog tjedna kad je na dočeku rukometaša nasilnički reagirao prema jednoj od svojih mažoretkinja koja se slučajno sudarila s reprezentativcem Domagojem Duvnjakom. Djevojci se Šćuric unio u lice i urlao na nju, na što je regirao i Duvnjak, ali i obližnji policajci na koje se Šćuric također okomio bez imalo pardona: "Gledaj svoja posla! Znaš li ti s kim razgovaraš?"

To da je smijenjen saznali smo još prije dva dana, ali ono što nismo znali je da se Šćuric šakama i zubima držao za tu svoju fotelju, pokušavajući vatrenim obraćanjem - obogaćenim teorijama zavjere - preokrenuti raspoloženje u dvorani, piše 24 sata.

"Krenula je kanonada napada na mene kao osobu koja zlostavlja druge ljude, djevojke, maloljetnice, a onda kasnije da sam pedofil. Taj napad je krenuo od gradonačelnika Tomaševića, a to mi je potvrdila najjača služba u Republici Hrvatskoj, čije vam ime ne mogu otkriti jer radim za nju, i ta služba će stati iza mene. Drugo, to mi je potvrdio ministar sporta i turizma Tonči Glavina kad me je pitao: 'Kako si, je li preživljavaš?'. Rekao sam: 'Ne, ne, prijatelju, nisam dobro, stvarno umirem'. A on je rekao: 'Aj, aj, drž' se, proći će to'", objašnjavao je Alen Ščuric nazočnima na skupštini.

Alen Šćuric ni u jednom trenutku nije izrazio ni trunku žaljenja zbog toga što se dogodilo, nego su za cijeli skandal bili krivi neki drugi, da je jedina žrtva u cijeloj stvari samo on. Jedan od glavnih krivaca mu je naravno, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Javno sam napao Tomaševića zato što nam nije dao ni centa, a što sam javno objavio, i to su prenijeli svi mediji i on je izgubio puno glasova. Osobno smatram da je grad Zagreb umro otkad je on na vlasti. Trideset i jednu godinu sam se žestoko borio da ne budem u politici, da ne budem u njoj, tražio me HDZ, Tuđman osobno, tražio me Bandić, a ja sam odlučio aktivirat se na listi Plavi grad, kod Ivice Lovrića, koji po anketama stoji bolje od Tomaševića i to mu smeta", sipao je žuč s govornice Alen Šćuric.

Kad je vidio da je vrag odnio šalu i da prisutne nije uspio uvjeriti u svoju nevinost, pokušao je barem svoju desnu ruku, Suzanu Proroković, učiniti tajnicom saveza, ali mu nije prošlo.

Mažoretkinje su, neimpresionirane s time kakvu facu iz najjačih tajnih službi koju je i sam Franjo Tuđman preklinjao da mu se pridruži, smijenile Alena Šćurica i za novu predsjednicu sveza izabrali Ines Milenković. Osim toga, suspendirali su mu sudačku licencu dok se ne okonča slučaj.

Policija u istraživanju Šćurica moli da im se jave sve potencijalne žrtve, a na društvenim mrežama oglašavaju se bivše mažoretkinje koje Alena Šćurica opisuju kao nasilnika koji ne zna pedagogiju, a ni osnovna pravila pristojnog ponašanja.

Pročitajte i ovo Tragedija na istoku zemlje U požaru poginuo stogodišnjak: Palio je vatru u peći

Pročitajte i ovo objavio Saša Đujić Stigla potvrda iz SDP-a: "Kolegicu smo suspendirali sa svih funkcija u stranci"