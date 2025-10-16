Ljudska nepažnja gotovo dovela do velike tragedije: "U bolnici nikada nisu imali ovakvu situaciju"

Sedam osoba, većinom djece, završilo je u bolnici nakon udisanja otrovnih para na bazenu u splitskom Poljudu. Do širenja otrovnog plina došlo je zbog nestručnog miješanja klora s drugim kemikalijama u proceduri čišćenja bazena.

Toksični plin u većim količinama može biti i smrtonosan, ali najgori scenarij izbjegnut je brzom reakcijom.

"Šef pedijatrije rekao mi je da se situacija nije promijenila. Od sedam osoba, pet ih je pušteno na kućnu njegu, a dva dječaka od 8 i 12 godina zadržani su na liječenju", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić.

"Ovdje je prije nekoliko minuta prošao i otac 8-godišnjaka, koji je došao sinu zaželjeti laku noć. Međutim, kaže da je sin još uvijek na kisiku – to je dijete najteže prošlo", dodala je tijekom javljanja u Dnevnik Nove TV.

Sofija Preljvukić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

U splitskom KBC-u su, nastavila je reporterka, rekli da nikada nisu imali situaciju ovakvog trovanja na Poljudu.

"Isto su nam rekli i studenti koji su tamo na treninzima 10-15 godina. Otac dječaka koji je u bolnici rekao nam je da su djeci prvi u pomoć priskočili liječnici koji su se nalazili u vojarni pa im je na tome i zahvalio", napomenula je Preljvukić.