Doktor o djeci koja su otrovana na Poljudu: "Dobili su terapiju kisikom"

Na bazenima na splitskom Poljudu došlo je do trovanja djece parama klora i drugih kemikalija. Sve se dogodilo unutar zatvorenih bazena na treningu na kojem je bilo stotinjak djece. Ukupno sedmero je primljeno na pregled, dvoje je zadržano u bolnici, a na bazenima je obavljen očevid.

Kako neslužbeno doznaje Dnevnik Nove TV, čini se da je tijekom čišćenja sustava došlo do miješanja krivih kemikalija, što je uzrokovalo reakciju zbog koje su pare stigle kroz sve ventilacijske otvore. Ravnatelj ustanove Sportski objekti i predstavnik Uprave, čiji je sin i sam bio na treningu i hospitaliziran je, jutros su obišli djecu u bolnici.

"Djeca koja su ovisila o kisiku, dobili su terapiju kisikom i u ovom trenu su zadovoljavajućeg općeg stanja. Oni su hospitalizirani na odjelu pulmologije, dakle ne zahtijevaju provođenje mjera intenzivnog liječenja i mi smo uvjereni da će njihov klinički tijek bit povoljan. Ja se nadam da možda ćemo već sutra bit u prilici razmišljat o mogućem otpustu iz bolnice", rekao je doktor Joško Markić.