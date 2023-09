Ljetni red letenja uskoro završava: Kako će to utjecati na hrvatski turizam?

Avio-gosti su među najpoželjnijim gostima, ostaju dulje, dobri su potrošači i nerijetko se vraćaju u destinaciju koju posjete. Sezona letova u Hrvatskoj traje do kraja listopada, a novinarka Nove TV Paula Klaić provjerila je što nas čeka ove zime, pogotovo Dubrovnik koji ovisi o zrakoplovnim linijama.

Gužvovito jutro u Zračnoj luci Dubrovnik, u nedjelju je ovdje bilo više od 50 slijetanja zrakoplova.

"Let je bio sjajan, kratak, ostajemo u Cavtatu, jako nam je lijepo, ovo nam je treći put ovdje", rekla je Barbara iz Irske.



"Povezanost je jako dobra, iz Irske leti nekoliko kompanija iz raznih dijelova zemlje", kaže Sabrina iz Irske.

Ljetni red letenja traje do kraja listopada. Zračne luke uglavnom su završile pregovore za zimu. Zadar će uz Pulu i Zagreb u zimskim mjesecima biti povezan s Münchenom. A Split će na tjednoj bazi biti povezan s desetak europskih gradova. Ove zime letjet će se i prema Londonu i Kopenhagenu.



Kakav će biti dubrovački zimski turizam ovisi isključivo o međunarodnoj avio povezanosti. Iz Zračne luke Dubrovnik poručuju kako se u zimskim mjesecima vraća let za Frankfurt, a letjet će se i za Istanbul i London.

"Za Istanbul je let predviđen tijekom cijele godine. Koliko znam, aerodrom je ugovorio na način da se ti letovi moraju održati u dosta velikom postotku. London će ići probno i pregovarali smo s da pokušaju 11 mjeseci i od 1. ožujka , mjesec dana produžetka, prije početka i nadamo se da će to ići jer je onda to temelj za pregovore za iduću godinu", ispričao je za Dnevnik Nove TV Miro Drašković, direktor TZ Dubrovnik.

Istraživanja kažu kako su avio-gosti dobri potrošači, uglavnom odsjedaju u hotelima, a nerijetko obilaze više gradova.

"Bili smo u Zagrebu, Zadru, Splitu, Hvaru i Dubrovniku. Mislim da je Dubrovnik naljepši grad koji sam ikada posjetio, nevjerojatno. Želim se vratiti, možda i živjeti ovdje. Veliki planovi, da", rekao je Fabio iz Brazila.

No velike planove za zimu mnogi mogu zaboraviti. Ovaj par iz Dubaija je došao izravnom linijom, let traje pet sati. Voljeli bi vidjeti i zimski Dubrovnik no, nema izravnih letova.



Usporedba zimskog i ljetnog turizma u Dubrovniku izgleda ovako - u samo jednom ljetnom danu Dubrovnik broji oko 25 tisuća gostiju, a u čitavom prosincu bude ih tek oko 16 tisuća. Ove zime ipak se očekuju bolji rezultati, no posla za produljenje sezone i te kako ima.

