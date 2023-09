Kako je Pelješki most olakšao sezonu na jugu, a skočila je i potražnja za nekretninama

Kilometarske kolone na prilazu Pelješkom mostu, tri vozila stranih registarskih oznaka sudarila su se u tunelu Debeli brijeg, dvije osobe s teškim ozljedama prevezene su helikopterom u KBC Split, a ostali su zbrinuti u dubrovačkoj bolnici.

U kolovozu je Pelješkim mostom vozilo oko 15 tisuća vozila na dan - velik broj vozača ide prema Alabaniji i Crnoj Gori. Meira iz Slovenije ide u Crnu goru na odmor, dok Zvijezda iz Trogira ide češće do obale jer je brže nego prije.

Pelješkim mostom od otvaranja prošle godine u srpnju do danas prošlo je dva milijuna i 900 tisuća vozila, nekim mjestima to je donijelo bolje turističke brojke, a porasla je i potražnja za nekretninama. "Traže se kuće za odmor u blizini mora, s bazenima igralištima i slično, te kuće za renovaciju. Svakako je došlo do porasta cijena otvaranjem mosta i Pelješac postaje sve atraktivniji", objašnjava Marko Kresić, agent za prodaju nekretnina.

Pa tako i Brijesta, koja je prije bila prometno odsječena, sada ima priliku za novi razvoj. U ovoj konobi izletnici su svakodnevica. Konobar Pave Šuman objašnjava da "nosimo riblju platu, orade, kozice, lignje, hobotnice i kamenice sa žara.. sve iz Brijeste domaće."

No kad nešto postane atraktivno, kreće i hrvatski stihijski razvoj. Pametno prostorno planiranje i očuvanje prostora treba biti prioritet jer upravo je zato Pelješac poseban. Vino, školjke i priroda ono su što privlači goste. Sve općine u ovoj godini bilježe turistički rast.

"Nama je obiteljski turizam primarni i dalje, ali sada vidimo da imamo veći broj gostiju koji dolaze preko dana, to je most donio. Prije se nitko nije išao ''zeltit'' do Pelješca na jedan dan", rekla je Bianca Jasprica, direktorica Turističke zajdenice Janjina.

OPG u Janjini ugostio je turiste iz svih krajeva svijeta, oduševljenje pelješkim vinima dijele i turisti iz SAD-a: "Baš smo bili na kušnji dingača, bilo je doista dobro, veselimo se i ovoj kušnji", rekao je John.

Vinari kažu da je sve veći broj domaćih gostiju, prodaja ide bolje jer nema granice. Jedan od njih, Ivan Bezek, objašnjava da "prije kad bi morali proći granicu s paketom vina, nije bilo baš ugodno, pitanja, ovo ono. Zadar, Split, Šibenik, dosta gostiju koje prije nismo imali."

Pred Pelješcem je prema svim najavama i dobra posezona, a uskoro će krenuti i trganje, berba grožđa, vrijeme koje je na Pelješcu itekako posebno, što će brojni gosti znati iskoristiti.

