VIDEO Deseci tisuća ljudi zarobljeni u blatu na festivalu, jedan mrtav: "Ne pokušavajte ići nikuda, čuvajte zalihe!"

U samo 24 sata napadalo je kiše koliko inače padne u 2,3 mjeseca na tom području pa se pustinjski pijesak pretvorio u gusto, duboko blato po kojem je teško hodati i nemoguće voziti bicikle ili automobile. Zato organizatori i vlasti mole ljude da ne pokušavaju sami napustiti mjesto održavanja festivala i čekaju pomoć i povoljnije vremenske uvjete.

Festival se održava usred pustinje zbog čega su polaznici festivala ostali zarobljeni u kampu Black Rock City koji svake godine tijekom festivala izgrade u pustinji, a nakon završetka sve se ruši. Improvizirani pustinjski grad ima svu potrebnu infrastukturu za hitne slučajeve i sigurnost, navodi CNN.

When you go to Burning Man for fun in the desert but it rains six inches and floods and you think you're just going to drive out of the mud because you have a Jeep Wrangler.#BurningMan #BurningMan2023 pic.twitter.com/8MJ12wUYjF — 🌈 Tess T. Eccles-Brown, PhD (@TTEcclesBrown) September 3, 2023

Loša vijest je da se tijekom idućih dana najavljuje još kiše.

"Ne očekujemo da će se okolnosti poboljšati i da ćemo moći doći do kampa", kazale su lokalne vlasti, prenosi CNN.

Burning Man getting shitted on by the weather this year is a sign of times



A degenerate filled society being washed away



Nature is healing pic.twitter.com/2qFy69nNts — Chad Mindsworth, PhD 찌 跻 じ (@DrMindsworth) September 3, 2023

Jedna osoba preminula

Uz vremenske nevolje koje su pogodile festival, policija istražuje i jednu smrt koja se dogodila tijekom nevremena.

"Obitelj je obaviještena i pokrenuta je istraga", kazali su iz ureda šerifa u nedjelju.

This is burning man right now. Where the freaking tornadoes are on fire but the music doesn’t stop.



I repeat the DJ has not stopped for a flaming tornado. pic.twitter.com/OGy3pJpQzN — Sushmita Wijayaratna (@vacayinsrilanka) September 3, 2023

Nije poznato kada će ljudi moći napustiti mjesto održavanja "Burning mana". U nedjelju se očekuje još kiše, a moglo bi se početi razvedravati u ponedjeljak.

Ne zna se ni koliko je točno ljudi ostalo zarobljeno u blatu, festival, koji traje tjedan dana, svake godine posjeti oko 70.000 ljudi.

