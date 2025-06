Dani pred nama u svim krajevima imat će obilje sunca i topline: Sve detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Sunčano je i ponovno sve toplije, a opet ne prevruće. Vrijeme je, čini se ovih dana za mnoge idealno. Inače, lipanj obično prate česti pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u kopnenim krajevima, bilo da je riječ o atlantskim poremećajima ili naprosto dnevnim nestabilnostima. No činjenica je da ove godine, za sad, izostaju. Nalazimo se u polju visokog tlaka, nad našim dijelom Europe jača termobarički greben: stabilna suha zračna masa donosi nam obilje sunca, i topline taman koliko treba. Malo više na more, gdje je malo više i tražena.

Očekuje nas pretežno sunčano jutro, u mnogim krajevima i dosta ugodno, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti pomalo friško, tu će temperatura biti oko 12, 13 stupnjeva. Malo niža, oko 10, očekuje se u gorju. Na moru većinom između 18 i 22. Uz obalu će puhati mjestimice slaba do umjerena bura, prema otvorenom sjeverozapadnjak.



U sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom sunčano zadržat će se i poslijepodne, ponegdje i povremeno umjerena naoblaka, no suho, vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura će biti između 27 i 30 stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu, također sunčano uz tek tu i tamo poneki oblak. Vjetar slab, temperatura sve viša. I ovdje će u najtoplijem dijelu dana biti blizu 30.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra sunčano. Mjestimice umjerena naoblaka, ujutro malo bure, a poslijepodne maestral. Dnevni maksimum temperature, u gorju oko 26, a na sjevernom Jadranu 28 ili 29 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

također sunčano, vedro štoviše, te vruće. Ujutro će osvježavati bura, danju maestral. A temperatura uglavnom ide preko 30. Malo niža na otocima.More, čak i nije previše osvježilo u odnosu na nedjelju, lokalno možda stupanj, rijetko gdje 2. Ugodno je za kupanje, najčešće oko 23 stupnja.UV indeks i sutra i sljedećih dana vrlo visok. Između 11 i 16 sati, najbolje je većinu vremena ipak biti u hladu. Sunčajte se ujutro i kasnije poslijepodne, na početku ljeta svijetli dio dana je najdulji: pa plaži možete biti i iza 20 sati.

A sunčano će nas pratiti i u nastavku tjedna. Vjetra nema, jutra postupno toplija: poslijepodneva isto, no manje, taman dovoljno da budemo na granici vrlo toplo i vruće. U svakom slučaju dosta ugodno ljetno vrijeme, povoljne biometeorološke prilike, sve je kako treba.



I na Jadranu će sljedećih dana prevladavati sunčano, jutra će biti ugodno topla, a danju vruće. Puhat će uz obalu ponegdje slaba do umjerena bura, ponegdje burin, a danju uglavnom maestral. Jutarnja temperatura oko 20 do 25, a najviša dnevna 30ak do 34 stupnja.



Ni vikendu zaista nemamo što prigovoriti. Zadržat će se sunčano, vrlo toplo i vruće. Sljedeći tjedan za sad također izgleda dosta toplo uz ne pretjerane šanse za kišu. No o tom potom. Vidjet ćemo.