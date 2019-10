Zbog topline i suše cijeloj općini Brinje prijeti potpuna nestašica vode. Nekad je u ovo doba godine bilo snijega, a sada su oba izvora vode pred isušivanjem.

Potok kraj kojeg živi, Milan kaže, ovih dana ne teče. Nema kiše. Problem je to i za njegove životinje koje piju iz potoka.

"To je mutno, to nije ni za piti, nije za koristiti, tako da ćemo ostati, već i jesmo ostali takoreći, bez vode“, kaže Milan Koran. Voda trenutačno curi iz slavine, ali je loš pritisak i osjećaju kako je nestaje. A osjeti to i Milanov susjed.

"Jednostavno navečer kada je veća potrošnja, vode nema, ne možeš se ni normalno istuširat“, kaže Željko Dasović iz Brinja.

Neobično u ovo doba godine. Nekad je u ovo doba godine bilo snijega. Prvog desetog padne snijeg i ostaje do petog mjeseca. Zbog topline i suše cijeloj općini Brinje prijeti potpuna nestašica vode. Jer je glavnom izvoru vodostaj sve niži. Sada je tek 20 centimetara.

"Evo vidi se na zidovima bazena, vide se normalne granice gdje bi trebala biti - bar 90 centimetara. Ova cijev bi trebala biti barem 110 centimetara ispod vode. A u ovom slučaju još 10-ak centimetara i već sutra se može desiti problem“, rekla je Ruža Blažanin, direktorica Vodovoda Brinje. Odnosno da više ne može pumpati vodu.

A naselja u općini Brinje ne mogu računati ni na drugi izvor koji imaju - taj je gotovo potpuno presušio.

"Voda bi trebala izlaziti kroz ove rešetke van da bi se cijevi punile“, kaže Blažanin.

Uče živjeti s ekstremima, jer nakon poplava u svibnju, ovo im je prvi sušni listopad. No vrijeme će se promijeniti idući tjedan.

"Ući ćemo u prvom redu hladniji tjedan, kišovitiji, a najveće probleme donijet će nam jaka i olujna bura“, kaže meteorologinja Ana Bago Tomac.

Zasad mogu odahnuti, a u ovoj ličkoj općini nadaju se da će iduće godine moći početi koristiti novi, alternativni izvor podzemne vode, kako bi ovaj scenarij - izbjegli.

