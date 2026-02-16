VIDEO Mećava u Lici: Na snazi upozorenja, zabijelila se A1

Obilan snijeg zahvatio je dijelove Ličko-senjske županije,a zabijelila se i autocesta A1. Na dijelovi je zabranjen i promet za vozila bez zimske opreme.

Dionica između čvorova Otočac i Sveti Rok u potpunosti se zabijelila, a mećava je na mjestima uzrokovala i smanjenu vidljivost, upozorili su iz HAK-a.

Državni hidrometeorološki zavod najavio je u unutrašnjosti susnježicu, a u gorju i snijeg, što je čini se tek početak padalina za taj dio Hrvatske. Za sutra je na sjevernom Jadranu najavljena mjestimična kiša. a u unutrašnjosti su ponovno mogući susnježica i snijeg. Temperature će se spustiti do -1°C.

Snijeg na A1 Foto: HAK/Screenshot

U obalnim regijama upaljeni su žuti i narančasti meteoalarmi zbog jakih, mjestimice i olujnih udara vjetra.

Meteoalarm - 17.2.2026. Foto: DHMZ/Screenshot

Iz HAK-a su u večernjim satima izdali upozorenje zbog mokrih kolnika u Lici. Zbog zimskih uvjeta, na znazi je zabrana prometa za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom na pojedinim cestama u Ličko-senjskoj i Šibensko-kninskoj županiji, uključujući državnu cestu DC1 na dionici Gračac-Knin.

