Nemojte se flexati da vas ne bi roastali ili ghostali, ispast ćete gaser i pokvariti vibe

Nemojte se uzrujavati zato što vam svi ti pojmovi nisu poznati jer je upravo u tome i poanta slenga. To je specifičan govor jedne skupine, u ovom slučaju mlade generacije koja se jezično želi izdvojiti od ostatka, ali istovremeno izraziti jedinstvenost i pripadnost skupini svojih vršnjaka.

Na primjer, ono što je mojim roditeljima bilo guba, meni je kul, a današnjoj generaciji to je – slay ili ima dobar vibe. Nekadašnji frajer ili car sad je sigma, pozer je postao gaser, karizma je "skraćena" na rizz, a ako ste nekoga htjeli uvrijediti tako što ćete mu reći da je balavac, danas biste mu trebali reći da je kidara.

Nadalje, pravite li se važnima, tinejdžeri bi vam mogli reći da se prestanete flexati, a pokušate li upotrebljavati njihove izraze, ispast ćete cringe, odnosno osjećat će neugodu ili sram zbog vas.

Kad smo već kod neugode, ne biste željeli da vas netko roasta (engl. roast – pržiti), tj. odbrusi vam tako da više nemate što reći, a niti da vas ghosta (engl. ghost – duh) i odjednom prekine svu komunikaciju s vama.

Svaka generacija ima svoje jezične specifičnosti, no kod slenga generacije Z i mlađih možemo primijetiti ogroman utjecaj engleskog jezika, gotovo su sve riječi izvedene ili pak doslovno preuzete iz njega.

Muči vas FOMO?

Neke pak dolaze iz svijeta videoigara, npr. nubara, što označava početnika, amatera, ili pokrate NPC i GG. NPC je u punom nazivu non-player character, a koristi se za opis nekoga tko ne razmišlja svojom glavom, dok GG označava good game i znači doslovno 'dobra igra', kao priznanje da je suigrač uživao u igri s vama.

Pokrate nisu popularne samo u gamingu, već općenito u slengu, pogotovo kad je riječ o dopisivanju. Želite li, recimo, iskoristiti svaku priliku u životu, možda ćete se poistovjetiti s pokratom FOMO (engl. fear of missing out), doslovno prevedenom kao strah od propuštanja čega zanimljivog. A osjećate li se spremnima na rizik, možete uzviknuti YOLO! To znači you only live once, odnosno 'samo jednom se živi'.

Sad kad znate neke od najčešćih izraza koje današnja mladež upotrebljava, vjerojatno ćete ih lakše razumjeti, no tu ću stati s "prijevodima". Pustimo mlade da se u svakodnevnom govoru neometano izražavaju kako žele, u nadi da ipak poznaju standardni hrvatski jezik i pridržavaju se njega u formalnijim okolnostima.

