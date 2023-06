Frazemi izgubljeni u prijevodu: Brod je isplovio, stolovi se okrenuli, ali ionako to nije moja šalica čaja

Kad god mi neki izraz ili rečenica zazvuče čudno, samo zamislim kako bi to doslovno prevedeno zvučalo na engleskome i najčešće upravo tako pronađem krivca. Prevođenje općenito nije lak posao, ali postaje teži čim se umiješaju jezične specifičnosti kao što su frazemi. U takvim slučajevima valja biti osobito oprezan jer ipak to sve mora imati smisla u ciljnom jeziku. A kako to izgleda kad se o smislu ne promisli dovoljno, možete vidjeti u nastavku teksta.

I mi svojeg konja za trku imamo

Svaki jezik ima svoje frazeme, pa se često strani frazem može zamijeniti nekim našim čije značenje odgovara izvorniku. Takvi su slučajevi sljedeći primjeri.

Kada sam se predomislila, bilo je prekasno. Taj brod je otplovio.

U drugoj rečenici može se dokučiti što se htjelo reći, no to zvuči prilično neobično i nije u duhu hrvatskog jezika. Radi se, naime, o engleskom izrazu the ship has sailed, no mi imamo svoj izraz s drugim prijevoznim sredstvom – taj je vlak prošao. U svakodnevnom govoru možemo reći i da je prošla baba s kolačima.

Kad bi izašao s prijateljem i njegovom djevojkom, često se osjećao kao treći kotač.

Žele li govornici engleskoga izraziti da se netko osjeća kao višak, reći će da je on treći kotač, odnosno third wheel, međutim mi imamo svoj dobro poznati frazem koji odgovara tom značenju – držati svijeću.

Bolje da smo sigurni nego da nam je žao.

Ovaj doslovni prijevod izraza better safe than sorry trebalo bi zamijeniti hrvatskom izrekom istog značenja – bolje spriječiti nego liječiti.

Glup je kao stijena.

Imamo nekoliko riječi koje nam služe za izricanje nečije gluposti, ali stijena (engl. dumb as a rock) nije jedna od njih. Umjesto nje možemo upotrijebiti stup, panj, kladu ili pak noć.

Njezina posljednja izvedba bila je za knjige.

Ta rečenica na engleskome (for the books) ima smisla, ali u hrvatskome baš i nije jasno o kakvim je knjigama riječ. No kažemo li da je njezina izvedba bila za anale, svima će biti jasno da je to jedna od njezinih najboljih izvedbi.

U najkraćim crtama

S druge strane, dobar dio stranih frazema nema odgovarajuću inačicu u hrvatskome, ali u tom slučaju možemo jednostavno u jednoj ili više riječi opisati njegovo značenje. Donosimo i nekoliko takvih primjera.

Lijepo je, ali to nije moja šalica čaja.

Šalica čaja tipična je za englesku kulturu, dok se u Hrvatskoj ipak više pije kava. No nijedno piće ne koristi se u hrvatskom prijevodu frazema it is not my cup of tea, već jednostavno možemo reći da nešto nije po našem ukusu.

Svima je vilica pala kad su je vidjeli na crvenom tepihu.

Ne znam jesam li jedina koja je na prvu zamislila kako publika drži pribor za jelo u ruci ili je svima jasno da se mislilo na čeljust, ali ni u jednom slučaju taj izraz u hrvatskome nema smisla. Umjesto doslovnog prijevoda trebalo bi pisati da su se svi oduševili, a želimo li neku sliku sličnu izvornom izrazu, možemo reći da su svi u čudu zinuli.

Haljina je podignula obrve.

Slično kao u prethodnom primjeru, i ova rečenica može imati više značenja. Ipak tu nije riječ o haljini koja na sebi ima pomične obrve, već odjevnom predmetu koji je izazvao čuđenje, odnosno iznenadio prisutne.

Vidiš kako su se na kraju stolovi okrenuli.

Okretanje stolova nama baš ništa konkretno ne znači, no kažemo li da se okrenula sreća, da se situacija promijenila ili da su se uloge zamijenile, jasno je da je riječ o nekakvom preokretu.

Donesena su nova pravila, a neka su od njih izvan ovog svijeta.

Engleski izraz out of this world nema svoj par u hrvatskome, no možemo ga zamijeniti pridjevima nevjerojatan, čudesan ili pak nadnaravan, ovisno o kontekstu.

Nadam se da ćete se sjetiti ovih smiješnih prijevoda kada budete htjeli prevesti neki strani izraz i pokušati izbjeći takve zamke. Utjecaj engleskoga zaista je velik, no ne dajmo da potisne naše domišljate poslovice i zgodne frazeme, koji nas istovremeno zabavljaju i obogaćuju vlastiti jezik.