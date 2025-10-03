Developeri i gejmeri u problemu: Provjerite kome još AI zadaje glavobolju

Od tehnologije i interneta ne možemo pobjeći, svugdje je oko nas, a i umjetna inteligencija sve se više upliće u svakodnevicu svih, pa i lektora. Bez obzira na to što mislili o tome, trebali bismo znati kako pisati sve te pojmove jer ostavljanje engleskih termina nije uvijek najbolje rješenje. Za primjer uzmimo sljedeće rečenice:

Kao developer sam izgradio nekoliko web-stranica i webshopova te koristio razne browsere. Budući da sam downloadao puno raznih softwarea, imam jedan važan savjet i to ću boldati: prije svakog velikog updatea obavezno napravite backup kompjutera.

Ako vam prethodni tekst nije lako čitljiv, niste jedini. Prepun je engleskih riječi, a budući da one nisu prilagođene našem pravopisu, moraju se pisati ukošeno, pa takav tekst, osim što je nečitak, ne izgleda lijepo. Dobra vijest je da za sve te ukošene riječi, a i neke druge, imamo bolji izbor – hrvatski prijevod. Za usporedbu, u idućim redcima pročitajte "prevedenu" verziju.

Kao razvojni inženjer izgradio sam nekoliko internetskih stranica i trgovina te koristio razne preglednike. Budući da sam preuzimao puno raznih programa, imam jedan važan savjet i to ću podebljati: prije svakog velikog ažuriranja obavezno napravite sigurnosnu kopiju računala.

To je već malo lakše čitati i razumjeti, zar ne? Osim developera, kojeg često vidimo baš u tom engleskom obliku, ima još mnogo zanimanja u toj branši koja se često ne prevode iako prijevod za njih postoji, npr. web developer – razvojni inženjer internetskih stranica, software engineer – inženjer programske podrške, database administrator – administrator baza podataka itd.

Odmaknemo li se od posla u IT-u i prebacimo na slobodno vrijeme i videoigre, dolazimo do pitanja kako se zovu osobe koje se time bave. U želji da se izbjegne engleska riječ gamer pojavila se prilagođena riječ gejmer, no prema hrvatskom standardnom jeziku, to bi bio igrač videoigara. I riječ gaming trebala bi se zamijeniti riječju igranje (s dodatkom videoigara ili ne), npr. oprema za igranje, portali za igranje, tipkovnice za igranje i sl.

AI – on ili ona?

Što se pak umjetne inteligencije tiče, rijetko ćemo naići na hrvatsku pokratu UI jer se engleska verzija AI uvriježila i svi znaju na što se odnosi. U svakom slučaju ta je pokrata muškog roda, bez obzira na to što se odnosi na imenicu ženskog roda.

Problematična može biti i njezina deklinacija – pišemo li, na primjer, razvoj AI-a ili AI-ja, a to ovisi o izgovoru. Naime, pokratama koje u izgovoru završavaju na glas -i umeće se j (BBC, PC), no ako završavaju na -i u pisanju, ali ne i u izgovoru, tada se glas j ne umeće (CSI, FBI). Prema tome, ako AI izgovaramo prema engleskome /ej-aj/, tada j nije potrebno.

No pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dopušta da se oblici i posvojni pridjevi od pokrata koje završavaju na -i, -io te -ia pišu i bez glasa j. Stoga možemo pisati i AI-a, AI-u, AI-em… Također razgovarati možemo i s ChatGPT-jem i ChatGPT-em, a mogli ste primijetiti i da je u ovom tekstu IT imao oblike bez umetnutoga j – jezik IT-a.

Pojmova vezanih za informacijske tehnologije ima još mnogo, no ovdje ćemo stati, a još prijedloga hrvatskih zamjena za strane riječi možete pronaći na internetskoj stranici Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik.

