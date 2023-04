Poznavanje standardnog jezika ne uključuje samo pravilnu upotrebu gramatike, pravopisa ili pravogovora, već i prilagođavanje određenom stilu. Naime, nije svejedno pišemo li zakon, pjesmu, diplomski rad, novinski članak ili se pak dopisujemo s prijateljem. No jedan stil uporno pokušava provući svoje prste kroz ostale iako im tamo nije mjesto, a to je – administrativni.

U hrvatskom standardnom jeziku razlikujemo pet najčešćih funkcionalnih stilova, a to su književnoumjetnički, razgovorni, publicistički, znanstveni i administrativni. Svaki stil odgovara određenim situacijama te svoj način govorenja i pisanja prilagođavamo tome, najčešće svjesno, a ponekad i nesvjesno. Primjerice, kada dođemo u neku javnu ustanovu, školu ili kada pišemo znanstveni rad, zasigurno se nećemo koristiti razgovornim stilom.

S druge strane, kada bismo trebali izreći nešto na jednostavan i jasan način, često nam se potkradu elementi drugih stilova, a najviše odskače onaj administrativni. Tako u svakodnevnom govoru ili tekstu nailazimo na izraze poput radnja je izvršena od strane nekoga, putem telefona, od velike važnosti, na dnevnoj bazi, biti u mogućnosti i sl. Takvi se izrazi zovu administrativizmi i mogu se lako zamijeniti jednostavnijim i kraćim rješenjima kako bi tekst bio čitkiji i razumljiviji.

Uzmimo za primjer sljedeću rečenicu:

Ukoliko Vam uplata od strane nas ne bude izvršena u roku od pet dana, od velike je važnosti da nam se javite putem telefona što prije iz razloga što ćemo Vam onda biti u mogućnosti na brz način pomoći po pitanju iste.

Prilično je suhoparna i komplicirana, zar ne? To je upravo zato što je prepuna administrativizama s ciljem da zvuči ozbiljno, no sve se to može napisati znatno jednostavnije, a da ne izgubi na funkciji i značenju. Pa, počnimo.

Može i jednostavnije

Veznik ukoliko često se koristi umjesto veznika ako, no oni nisu istoznačni. Naime, veznik ukoliko upotrebljava se samo u paru s utoliko:

Ukoliko bude ljepše vrijeme, utoliko će biti više ljudi u parku.

U svim ostalim slučajevima treba pisati samo ako:

Ako bude ljepše vrijeme, bit će više ljudi u parku.

U administrativnom stilu uobičajena je i upotreba pasiva, koji sa sobom često vuče i izraz od strane kako bi se izrekao subjekt. No u svakodnevnom govoru prirodnije je i bolje izražavati se u aktivu. Tako se rečenica Uplata od strane kupca bit će izvršena. može zamijeniti s Kupac će izvršiti uplatu.

No ta se rečenica može još pojednostavniti. Izraz izvršiti uplatu primjer je ustrojstva nepunoznačni glagol + imenica, koje bi se u ostalim stilovima trebalo zamijeniti glagolom koji ima istu osnovu kao ta imenica. Dakle, umjesto izvršiti uplatu, biti u mogućnosti, vršiti dostavu, dati izjavu, donijeti odluku bolje je napisati samo uplatiti, moći, dostavljati, izjaviti, odlučiti.

Također možemo skratiti i sljedeće izraze:

od velike važnosti > vrlo važno

na brz način > brzo

na dnevnoj bazi > svakodnevno ili jednom dnevno

na mjesečnoj razini > svaki mjesec ili jednom mjesečno

iz razloga što > zato što ili jer

putem telefona ili interneta > telefonom, telefonski, internetom

po pitanju toga > o tome, u vezi s tim

na način da > tako.

Naposljetku, riječ isti/ista/isto poznata nam je iz sudskih spisa, zakona i sličnih dokumenata, međutim za njom u ostalim stilovima nema potrebe jer se može izraziti običnim zamjenicama on/ona/ono ili to.

Kada rečenicu s početka teksta ''prevedemo'' s administrativnog stila u razgovorni, dobit ćemo sljedeće:

Ako Vam ne uplatimo iznos u roku od pet dana, vrlo je važno da nam se javite telefonom što prije jer ćemo Vam onda moći brzo pomoći s time.

Možemo se složiti da je tako direktno napisana rečenica čitatelju znatno jasnija. Stoga pripazite kome i kako pišete i držite se one mudre (i, naravno, kratke) izreke: ''Manje je više.''