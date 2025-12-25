Obavijesti Foto Video Pretražite
FOTO "Iz ruševina može niknuti nada": U noći Kristova rođenja prva polnoćka u katedrali nakon potresa

25. prosinca 2025.
Polnoćku u Zagrebačkoj katedrali nakon pet godina obnove predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša - 32
Foto: Josip Bandic/Cropix
Ovo nije samo povratak u građevinu, nego i povratak u živo srce mjesne crkve, istaknuo je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
