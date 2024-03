Petak je dan za metak: Je li si Milanović ispucao jedan u nogu?

Pet do 12, stiže priopćenje s Pantovčaka. Novinari čekaju saznati koja će nedjelja biti izbori, kad ono - srijeda. Uuuuu, kakav šok – pomislili smo. Pa to se dogodilo samo davne 2000. godine. Baš nas je iznenadio, zovu se stručnjaci, analitičari, prikupljaju reakcije stranaka.

Sve su stranke nešto rekle, osim SDP-a. Čak se malo živciramo što će se SDP oglasiti tek u 15:30 i smijemo se kako su tako kasno organizirali obraćanje, nakon svih drugih političkih opcija. I što je tu izvanredno, nakon svega, pitamo se. Peđa Grbin će reći da im je ok datum izbora, da su spremni, da će pobijediti i tako nešto. Kolutamo očima, dosadno je to sve. Petak je bio dovoljno šokantan, već se lagano svi bacamo na misli o odlasku doma, na vikend.

Kao u vicu...

A onda opet šok. Kao što smo danas pisali u jednom drugom tekstu – sve je ovo kao vic. Bili Andrej i Peđa, a onda je došao Zoran. I fakat je došao, stao pred mikrofone i rekao da ide na parlamentarne izbore na listi SDP-a. Štaaaaaaa?

Uslijedilo je sto reakcija, stručnjaka, drama, nitko ne zna zapravo što se događa i kako će se ova dosad neviđena situacija rasplesti. Ali evo nekih scenarija.

Milanović je objasnio da on neće sad podnijeti ostavku. Što je sigurno, sigurno je! Tvrdi da je uvjeren u pobjedu i najavljuje da će se onda povući, ali ipak ne želi sad odmah napraviti taj potez.

Kula od karata

Nakon parlamentarnih izbora, predsjednik države daje mandat onome tko ima priliku sastaviti Vladu. Ako je to on, dat će mandat sam sebi. Ako da ostavku odmah nakon izbora, onda mu mandat daje Gordan Jandroković koji bi kao predsjednik Sabora bio v.d. šefa države. A onda se moraju raspisati izbori za predsjednika. To radi Vlada, pa ako sa sastavljanjem nove Vlade Milanoviću bude sve išlo ko po loju, opet će on raspisati izbore.

Ako ne bude išlo prema planu, onda je najmanje jedan metak ispalio sam sebi u nogu. Ali to je druga priča. Vratimo se na izbore. Predsjednički će biti do kraja godine svakako, a prije ljeta, ako Milanović ostvari pakleni plan.

Očekujemo novi spektakl

A onda – očekujemo novi spektakl. Zašto se tada premijer Milanović ne bi kandidirao za predsjednika države. Pa da se malo šokiramo. Uskoro će i lokalni izbori. Šokiraj nas i tu. Izbori u Rusiji su sad, trebalo bi požuriti. I u SAD-u su ove godine, pa zašto ne? Zoki, ha?

Ja bih se recimo šokirala i da se kandidira u mojoj zgradi za predsjednika kućnog savjeta. Ako nam pukne neka cijev, on ima iskustva. Šokiralo bi me i da se kandidira za načelnika glavnog stožera, odlično skače s oklopnjaka. Ravnatelj bolnice, recimo, to bi isto mogao biti. Zašto ne? Zna kako smanjiti bol u preponama od dugog sjedenja, nosi se sa šmrkanjem i problemima sa sluznicom, a i proučio je Plenkovićevu anemiju do detalja. Recimo, mogao bi biti i predsjednik Ustavnog suda i Vrhovnog. Sve zajedno. I glavni državni odvjetnik, jer ovaj mu se ne sviđa. I predsjednik Mense i NASA-e i SOA-e. Sve bi me to šokiralo.

Jedino što me ne bi šokiralo je da se kandidira za predsjednika svemira.