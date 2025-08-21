Detalji divljačkog napada u Istri: Zaštitari napali slovenski par, letjele šake i palica, istraga otkrila još jedan detalj

Umaška je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana (19, 46 i 57 godina) zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela nakon fizičkog obračuna na plaži u Umagu.

Policija ih tereti za nasilničko ponašanje, dok se 46-godišnjaka sumnjiči i za oštećenje tuđe stvari, a 57-godišnjaka za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda.

Snimao ih mobitelom pa je eskaliralo

Sukob se dogodio 15. kolovoza oko 23:30 sati kada su trojica muškaraca na plaži upozoravali 28-godišnjeg Slovenca i njegovu 25-godišnju sunarodnjakinju zbog "nepridržavanja pravila kućnog reda" turističkog objekta.

Nakon verbalnog sukoba, 46-godišnjak je primijetio da ga Slovenac snima. Istrgnuo mu je mobitel, bacio ga na pod i razbio. Ubrzo potom trojica muškaraca počeli su ga udarati rukama i nogama.

Kada ih je 25-godišnja djevojka pokušala zaustaviti, 46-godišnjak ju je udario šakom, a 57-godišnjak teleskopskom palicom po glavi. Potom su svi nastavili tući 28-godišnjaka i udaljili se s plaže.

Svi ozlijeđeni, Slovenci zatražili pomoć

U sukobu je svih petero sudionika zadobilo vidljive ozljede. Slovencima je pružena liječnička pomoć te je utvrđeno da se radi o lakšim ozljedama, dok su hrvatski državljani odbili liječnički pregled.

Protiv napadača slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Istraga otkrila i još jedan problem

Policija je o događaju obavijestila inspekciju Ravnateljstva civilne zaštite, budući da su trojica muškaraca obavljala poslove privatne zaštite. Utvrđeno je da dvije osobe nisu imale dopuštenje MUP-a za obavljanje takvih poslova.

Protiv njih se pokreće prekršajni postupak, a inspekcija će ocijeniti i postupanje trećeg zaštitara koji je imao dozvolu. Kazna slijedi i trgovačkom društvu koje ih je angažiralo, jer je omogućilo rad osobama bez potrebnih ovlasti.