Krađa u uredu gradonačelnice, dijelu radnika zabranjen je pristup: "Narušeno je povjerenje..."

Zbog manje krađe dijelu zaposlenika privremeno je ograničen pristup katu na kojem se nalazi ured riječke gradonačelnice Ive Rinčić.

U Gradu Rijeci naglašavaju da ne postoji nikakva formalna odluka Grada Rijeke kojom bi se nekome zabranjivao pristup bilo kojem radnom prostoru u zgradi, piše Novi list.

"Međutim, zbog nedavnog incidenta – otuđivanja robe manje vrijednosti iz prostora Ureda gradonačelnice – trenutačno provodimo internu provjeru svih okolnosti. U skladu s tim, podnesena je prijava Etičkom povjereniku zbog sumnje na nepoštovanje Etičkog kodeksa. Do okončanja tog postupka, užem krugu djelatnika koji su u vrijeme incidenta boravili u Uredu gradonačelnice, privremeno je naloženo da u te prostorije mogu ulaziti uz prethodnu najavu ili po pozivu, radi obavljanja redovnih radnih zadataka.

Iva Rinčić Foto: Damir Skomrlj/Cropix

Iako je riječ o manjoj materijalnoj šteti, ovim je činom narušeno povjerenje unutar gradske uprave. Nova gradska vlast teži izgradnji odnosa temeljenih na međusobnom poštovanju, suradnji i povjerenju, pri čemu svatko ima jednake prilike, a rezultati su ključni. Ovaj je incident, nažalost, doveo to povjerenje u pitanje. Po zaprimanju zapisnika Etičkog povjerenika, Grad Rijeka će donijeti daljnje odgovarajuće zaključke i poduzeti potrebne korake", poručuju iz Grada Rijeke.