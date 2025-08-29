Kosovo šokirano špijunskim skandalom: "Da ovo radi, recimo, Rumunj - ne bi bilo čudno. Ali Hrvat..."

Od vojnog junaka do osumnjičenika. 54-godišnji hrvatski vojni pilot i njegova suosumnjičena partnerica iz Kosovske Mitrovice iz istražnog zatvora kreću u pravnu bitku, a optužbe su više nego ozbiljne.

"Danas sam posjetio mog branjenika u istražnom zatvoru u Splitu, on se osjeća dobro, koliko mu to situacija dozvoljava. Uvjeren je u svoju nevinost i spreman je na ovu pravnu bitku koja nas čeka, smatramo da ćemo uspjeti dokazati i opovrgnuti sve ove teške optužbe", rekao je odvjetnik osumnjičenog vojnog pilota Boris Milošević.

Žalili su se na odluku suda o istražnom zatvoru.



"Zaprimio sam rješenje o provođenju istrage i analizom tog rješenja nisam uvjeren da postoje elementi kaznenog djela špijunaže, no nećemo prejudicirat. Kad zaprimimo cijeli spis, bit ćemo pametniji što se toga tiče", nadodao je Milošević.

Slučaj se prati na Kosovu. Bivši zapovjednik kosovske vojske, ali i sudionik Domovinskog rata Kadri Kastrari rekao je da su ovu vijest ljudi dočekali začuđeno.

"Da ovo radi jedan, recimo, Rumunj ili netko tko nije priznao Kosovo, ili tko nije prijateljski nastrojen prema Kosovu - ne bi bilo čudno, ali da to radi jedan Hrvat... To je ovdje na Kosovu bilo jako čudno", poručio je Kastrari.

A riječ je, kaže, o ugrozi nacionalne sigurnosti Kosova jer se sad sumnja da je, dok su imali probleme i barikade na sjeveru Kosova, osumnjičenica dobivala informacije opasne i za KFOR i za specijalne snage kosovske policije. Brine ga i njezina povezanost s uredom Aleksandra Vučića, ali i s uredom kosovskog premijera.



"Naša inteligencija mora hitno poduzimati sve korake i vidjeti s kim je ona bila u vezi u uredu našeg premijera, jer tko zna s kim je više imala. Ona je radila za UNMIK i bila je duboko u tim špijunskim aktivnostima na Kosovu te radila direktno za vlasti u Srbiji", nadodao je Kastrari.

Iz ureda kosovskog premijera odbacili su mogućnost da je informacije osumnjičenica mogla dobiti od njih, pružaju Hrvatskoj ruku suradnje u ovom slučaju. Napominju da je Srbija povećala svoje špijunske aktivnosti na Kosovu.



"Srbija u svakom slučaju pokušava doći do podataka o tome koje su namjere kosovskih vlasti i međunarodnih organizacija na Kosovu, ali i utjecati na odluke međunaorodne organizacije na Kosovu kako bi spriječila budući razvoj kosovske neovisnosti", rekao je Gordan Akrap.



Na Kosovu se odvija snažan sukob obavještajnih zajednica Srbije, Kosova, ali i međunarodnih zajednica koje djeluju na Kosovu s ciljem zaštite njihovog vojnog osoblja.

Jedna od metoda je i stvaranje ljubavnih veza.

"Ljudi su kvarljiva roba, imaju različite porive zbog kojih počinju raditi za neku službu, bilo da su svjesni ili nisu svjesni. Procjena je obavještajne zajednice, koja djeluje prema određenim ciljevima, utvrditi na koji način može najbolje dobiti podatke, koje su to osobe koje trebaju ciljati da bi dobili podatke koje žele i gdje su njihove ranjivosti", nadodao je Akrap.

Uhićena je, kako doznaje Dnevnik Nove TV, prije vojnog pilota bila u vezi i sa hrvatskim policajcem.

Na pitanje je li točno da se i u policiji vodi postupak protiv jedne ili više osoba - iz MUP-a upućuju na odluku tužiteljstva o tajnosti istrage, a informacije Dnevnika Nove TV nisu demantirali.

