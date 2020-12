Seks, laži i puno novca. Jako puno našeg novca. Tako se ukratko može opisati sve što se događa u aferi sljemenska žičara. Prvo je medijskim redakcijama poslan USB sa sedmosatnim filmom. Anonimni autor. Netko iznutra. Pojasnio je, potkrijepio dokumentima kako su se udružili Grad, izvođač radova i stručni nadzor - kako bi napuhali cijenu radova i oštetili proračun za milijunski iznos.

Tek nakon filma koji dokumentira svu raskoš kriminala u projektu sljemenske žičare počinje show. Međusobno su se svi posvađali i sada se cinkaju i pokušavaju svaliti krivnju jedni na druge. Ekskluzivno vam donosimo intervju s čovjekom za kojeg mnogi sumnjaju kako je upravo on autor spornog videa. Kako stvari stoje, njemu se sprema otkaz kao glavnom krivcu.

On je poseban savjetnik Milana Bandića i u navodnoj je ljubavnoj vezi s arhitekticom donje postaje, inače najskupljeg dijela žičare, koja usput neodoljivo podsjeća na zgradu iz Osla, kamo su njih dvoje išli na službeno putovanje! Za nju tvrdi kako nije dobila posao preko njegova kreveta, a za gradonačelnika kako je cijelo vrijeme on sve znao.

Stanovnici Gračana sprdaju se sa žičarom jer to im jedino preostaje. Plaćat će ju htjeli ili ne, kao i svi ostali Zagrepčani i njihova djeca, pa i ona koja se u ovom trenutku rađaju. Kako je došlo do sveukupnih troškova koji su prešli sedamsto milijuna kuna s produljenjem svih rokova izgradnje? To smo upitali Elu Mihovilović Brkić iz stručnog nadzora, a dobili smo neugodnu tišinu. "To je dosta zanimljivo pitanje", rekla je.

Bandić kaže – Nisam odgovoran, nek' crknu!

Anonimni video prikazuje dokumente, secira troškovnike, ugovore i anekse koji su doveli do cifre od gotovo 390 milijuna kuna samo za izvođenje radova. I tako postavlja tezu kako se novac izvlačio iz cijelog projekta.

"A znate kaj? Hoćete da vam odgovorim šta je? Tako je bilo s fontanama, tako je bilo s Bundekom, tako je bilo sa skijalištem, tako je sa žičarom. Pa nek' crknu od ljubomore! Nek' se kupaju u svojoj mržnji, ja im poručujem to, ali žičara će voziti trećeg siječnja", izjavio je ranije za novinare Milan Bandić.

Nikada u povijesti vladavine Milana Bandića nisu u ovoj mjeri curili dokumenti preko anonimnih mailova. Znači, situacija je gadna. On tvrdi da je njegova odgovornost u svemu – nula.

Krivnju pokušavaju svaliti na svog čovjeka

Glavna paradigma videa je kako su se investitor, odnosno grad, izvođač radova GIP Pionir i stručni nadzor udružili u dorađivanju troškovnika i aneksa ugovora kako bi povećali troškove, kako neki radovi uopće nisu izvedeni i kako su neki dijelovi doživjeli porast cijene od dvjesto posto. Stručni nadzor gradnje to odbacuje. Ela Mihovilović Brkić kaže da se u videu mnogo teza izvrće. Video je radio netko tko nema pojma o građevinskim radovima, dodaje.

"Neprihvatljivo je da se angažira tvrtka za nadzor cijeloga projekta, ista ona koja je odobrila sve povećane troškove i naknadno onda utvrdi da je neka treća tvrtka, Elektroprojekt, napravila greške, zbog čega je grad oštećen za te dodatne anekse", istaknuo je Renato Petek.

Ali u svoju obranu Grad ne objavljuje samo to, već upire prstom u jednog iz svojih redova, posebnog savjetnika gradonačelnika Bandića, Vladimira Gruborovića. Na stranicama gradske skupštine objavili su kako je nedvojbeno on autor videa jer je maknut s projekta. On odbija tu pretpostavku.

"Ja nisam autor i ni na koji način nisam povezan s filmom. Volio bih naglasiti da sam o temi žičare spreman čista obraza razgovarati kad god i s kim god, a ako se nastavi ova medijska hajka na mene, to ću i učiniti", rekao nam je.

Iz grada su anonimno curile informacije o tome kako zgrada donje postaje žičare podsjeća na onu Deloita iz Osla, grada u koji je Gruborović išao na službeno putovanje upravo s arhitekticom donje postaje, najskupljeg dijela projekta, s kojom je, kako se navodi, blizak.

"Arhitektica nije dobila posao na temelju bilo kakve ljubavne veze, već zbog svog znanja. Treba pitati Elektroprojekt zašto je odabrao tu osobu, nikakve ljubavne veze i to nije kumovalo dobivanju posla. Jednostavno nisam imao pravo potpisa ni bilo što slično", brani se Gruborović.

Svi su bili uključeni u dogovore

On je te godine, kada se put u Oslo dogodio, imenovan voditeljem koordinacijskog tima za projekt žičare. Ta, sada sporna donja postaja, znatno je većih dimenzija nego što je trebala biti dok arhitektica Ana Lovinčić nije uvedena u posao. Stanovnici Gračana su zgroženi.

"Objekt koji ima 13.800 kvadrata, a na parceli je od 5200 kvadrata. Bruto izgradnja je nekoliko stotina posto veća nego što bi trebala zakonski biti dopuštena", potvrdio je predsjednik mjesnog odbora Marijan Kos.

Nisu bile predviđene etaže minus jedan i minus dva. Zgrada je porasla do neslućenih razmjera i, naravno, povećala troškove. Gruborovića se krivi da je to bila njegova odluka. On opovrgava i kaže da je to odluka koordinacijskog tima. Gradonačelnika ne spominje, ali ipak kaže kako je bilo puno uključenih. "Svi su bili uključeni", potvrdio je.

Nakon dovršetka projekta koji su radili Ana Lovinčić i Elektroprojekt raspisan je javni natječaj za izgradnju. Procijenjena vrijednost bila je 251 milijun kuna. Tvrtka GIP Pionir od svih daje najjeftiniju ponudu, gotovo tristo milijuna kuna bez PDV-a. U siječnju 2019. potpisuje se ugovor.

Aneksi prihvaćeni, a nemaju pola troškova

Nedugo nakon toga gradonačelnik zakopava prvi bager na mjestu gdje će niknuti njegov megaprojekt. Gradilo se cijelu 2019. i 2020. Već pri prvim aneksima Petek je pratio što se događa i inzistirao na odgovorima Grada. "Brojne su izmjene rađene temeljem zahtjeva GIP Pionira, što je neuobičajeno, a to su tražili da bi ubrzali radove ili da bi radovi pojeftinili, što ipak na kraju nisu", objašnjava.

Gospođu Brkić iz stručnog nadzora pitali smo je li njihova greška što je grad oštećen. Ona tvrdi da nije jer je to sve želio – Grad Zagreb. A osnovni razlog povećanja cijene je manjkav projekt i ugovoreni troškovnik, tvrdi.

"U ugovornom troškovniku nemate nijednog umivaonika, niti WC školjke, to je išlo kao dodatni rad. Nema nijednog koša za smeće, nijedne vanjske klupice, to je sve išlo kao dodatni rad. To nije nešto od danas, to se zna od početka", potvrdila je i rekla da ne zna zašto su aneksi prihvaćeni ako su očito bili krivi.

Uzimajući u obzir sve navedeno, Grad Zagreb je procijenio da bi manja šteta bila nastaviti s cjelokupnim projektom nego sve zaustaviti, kako se ne bi ponovila sudbina nekih drugih započetih, a obustavljenih projekata, poput npr. Nove bolnice Blato, stadiona Maksimir i drugih.

Nisu provjerili projekt prije gradnje

Kako je uopće došlo do toga da očito nitko nije provjerio projekt prije no što se počelo graditi? Anonimni mailovi iz Grada tvrde da je do svega toga došlo zbog nesposobnosti Vladimira Gruborovića, tadašnjeg voditelja koordinacijskog tima, jer se upravo tada radio projekt. Zato je, navode, kad su počeli radovi i smijenjen.

"Ne bih shvatio da sam bio maknut, nego da moje kvalifikacije što se tiču voditelja projekta nisu zadovoljavale zbog toga što morate imati položen certifikat i iskustvo u građevini ili drugoj tehničkoj struci", objasnio je ipak drugačije.



Jedan od članova koordinacijskog tima ionako je za ovu priču potpuno irelevantan. Ključno je to što se prihvaćala takva manjkava projektna dokumentacija i troškovnici gdje nije uopće postojao voditelj projekta, stručna osoba koju je Grad po zakonu morao imenovati i prije odluke o takvoj investiciji.

"Tvrdim da je sve lege artis, sukladno sa zakonom i zakonom o javnoj nabavi, ja govorim, ali vi mene ne čujete", Bandić je ipak nastavio po svom. Stručnjak za žičaru imenovan je tek nakon što je Bandić zabio bager u zemlju.

"Imamo ovaj slučaj s konspiratorom da je netko objavio doslovno sve što se odnosi na objekt, čak i neku internu prepisku, što je dosta značajno da bi se mogao rasplesti cijeli slučaj", zaključio je pak Petek.

A slučaj će se još rasplitati jer je neminovno da je došlo do sukoba unutar gradske uprave. Da nije toga, pitanje je bismo li sve ovo ikada uopće saznali?

