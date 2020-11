Milan Bandić obećavao ju je više od 10 godina, a pri samom kraju radova sljemenska žičara umjesto ponosa Zagrepčana, postala je vreća bez dna za trošenje novca građana.

Radovi su poskupjeli za gotovo 90 miljuna kuna, a nepoznati zviždač objavio je film u kojem pokazuje kako su se namještali računi. Dok gradonačelnik Zagreba Milan Bandić tvrdi kako nije odgovoran, ekipa Dnevnika Nove TV je istražila tko onda jest.

Sljemenska žičara krenula je s testnim vožnjama. No u visinu ne idu samo gondole već i ukupni troškovi. Žičara je, od planiranog, poskupjela za gotovo 90 milijuna kuna.

Bandić tvrdi da nije kriv

Gradonačelnik Milan Bandić koji žičaru godinama obećava i hvali se projetkom, sada tvrdi - nije odgovoran.

"Vi hoćete stalno na mene, meni davati nadnaravnu moć. Da ja određujem cijene žičare, da sam ja šef ureda za izgradnju, šef nabave, ja sam samo malo mali gradonačelnik koji poštuje zakon i zakonske propise pozitivne", kazao je Bandić.

Zakon javnim investicajama omogućuje poskupljenja do 30 posto u odnosu na predviđene. Sve iznad toga zahtijeva novi natječaj. A tri od šest aneksa ugovora, i to oni s tvrtkom GIP Pionir ukupno su poskupjeli za 29,6 posto.

Dok gradonačelnik Bandić tvrdi kako nije odgovoran za poskupljenja Sljemenske žičare, oporba pokazuje dokumente aneksa ugovora na kojima stoji baš njegov potpis koji odobrava poskupljenje.

"Radili brojne projekte i povećavali troškove"

"GIP Pionir je radio brojne druge projekte u gradu i na sličan način kroz anekse ugovora su povećavali troškove i to, nažalost, nikada nije bilo procesuirano ni obrađeno", kazao je gradski zastupnik Renato Petek.

Iz Pionira danas nisu odgovorili na naše upite. Evo kako je poskupljenja komentirao voditelj projekta početkom godine.

"Postoji opravdanje. Postoji i tehničko opravdanje i novčano opravdanje", kazao je 2. siječnja ove godine voditelj projekta žičare Goran Radić za emisiju Provjereno.

Zviždač objavio film na YouTubeu

No dobro upućeni zviždač pod pseudonimom Dragutin Saili na YouTubeu je objavio film od čak sedam sati u kojem detaljno pokazuje snimke radova koje uspoređuje s troškovnicima i ugovorima. Tvrdi kako su brojni radovi koji su naplaćeni - izostali poput miniranja tla, a oni odrađeni - preplaćeni. Među njima ima i apsurdnih poskupljenja.

"Vidjeli smo da jedan sifon s povratnim ventilom, koji je koštao nešto više od 200 kuna u troškovniku koji se nije smio promijeniti, je na kraju poskupio na preko 40.000 kuna po komadu", rekao je Petek.

"Institucije neka rade svoj posao"

Pa se čini da smo dobili novo značenje one - samo je nebo granica. Film je komentirao i gradonačenik. "Mene to nije fasciniralo. Pa ljudi neka šalju, a institucije neka rade svoj posao i neka provjeravaju", poručuje Bandić.

Provjerit će sve i koalicijski partner. Razlog više što je HDZ na žičaru postavio i svoje amandmane. "Nije nam drago što su aktualni troškovi toliko veći od planiranih i upravo zbog toga razloga smo od gradonačelnika Bandića zatražili detaljno financijsko izvješće", rekao je HDZ-ov Miroslav Herman i dodao da još nisu vidjeli financijsko izvješće.

Ugovore i anekse inače je moguće vidjeti na stranicama Grada. Iz svega proizlazi da je ukupna cijena žičare s početnih 374 milijuna kuna premašila iznos od pola milijarde.

Nepisana pravila - razlika do 10 posto

Struka je upitana koliko često građevinske investicije doista poskupljuju do 30 posto. "Po nekakvim našim nepisanim pravilima struke je dozvoljena tolerancija u troškovniku u količinama radova oko plus minus 10 posto", rekla je Rajka Bunjevac iz Hrvatske komore Arhitekata.

"A kada govorimo o ovoj mogućnosti zakona da se ide do 30 posto odstupanja to su stvarno krajnji i rubni ekcesi koji se nebi trebali događati", poručuje Tihomil Matković iz Društva arhitekata Zagreb. Dodaje da, nažalost, jako često u javnim investicijama dolazi do takvih stvari.

A tko je odgovoran? Struka kaže - svi.

Naručitelj, izvođač, voditelj projekta i voditelj nadzora. Ipak, da bi se utvrdila odgovornost, ističu, potrebno je detaljno vještačenje koje bi u ovako zahtjevnom slučaju moglo trajati od tri do šest mjeseci.

Zviždač u filmu pak tvrdi - konstrukcija žičare nije ni sigurna za vožnju, a Bandić prvu vožnju s premijerom Andrejem Plenkovićem najavljuje za četrdesetak dana.

