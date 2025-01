Tko će sve moći do povrata poreza za kupnju prve nekretnine? Otkriveni kriteriji nove mjere

S 2025. godinom uvedena je nova mjera koja omogućuje povrat pola PDV-a kupcima novih stanova kojima je to prva nekretnina te povrat poreza na promet nekretnina pri kupnji od fizičke osobe, odnosno kupnji već rabljenog stana ili kuće.

Iako mjera još nije službeno stupila na snagu, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić je najavio da će se primjenjivati retroaktivno, odnosno da će povrat moći zatražiti oni koji su nekretninu kupili ove godine.

Međutim, neće svi moći dobiti pune iznose povrata poreza jer Ministarstvo radi na kriterijima koji bi onemogućili subvencije za kupnju velikih i skupih nekretnina.

Nacrt tih dodatnih kriterija već postoji, doznaju 24sata, ali tek treba donijeti pravilnik. Sve bi trebalo biti gotovo u ožujku, nakon čega će kupci stanova moći podnositi zahtjev za povrat poreza.

Kako izgledaju kriteriji?

Što se tiče površine, kvadratura do koje bi se mogao dobiti povrat poreza trebala bi iznositi 50 četvornih metara za samca, s tim da se za člana obitelji povećava za 15 kvadrata. Roditelji s jednim djetetom bi tako imali pravo na maksimalno 80 četvornih metara za koje mogu dobiti povrat poreza – ako kupe veću nekretninu, za višak kvadrata olakšica ne vrijedi.

Ako samac do 45 godina kupi novi stan od 60 kvadrata za tri tisuće eura po kvadratu, odnosno plati ga 180.000 eura, dobiva povrat pola PDV-a samo do 50 kvadrata. To znači 15.000 eura umjesto 22.500 eura, koliko je pola PDV-a za punu cijenu koju je platio.

A tu je onda dodatno umanjenje povrata ako je stan kupljen po iznadprosječnoj cijeni te zgrade/kvarta.

Za svako mjesto će se računati prosječne cijene kvadrata, a u većim gradovima i cijene u određenom kvartu ili čak zgradi.

"Postojat će obveza prijave prebivališta i zabrana prodaje određeno vrijeme. Ne želimo da netko preproda subvencionirani stan ili ga da u kratkoročni najam", za 24sata rekao je sugovornik iz Ministarstva.

Pročitajte i ovo Razoren dio grada VIDEO Vatrogasci su počeli obuzdavati razorne požare, ali stigla je nova loša vijest

Pročitajte i ovo Premijer zaprijetio Ukrajini FOTO Tisuće na ulicama, ne žele približavanje Moskvi: "Ovo ne ide na dobro"