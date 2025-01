Hoteli, stanarine, putovanja: Objavljeno koji saborski zastupnici su rekorderi po potrošnji

Uz plaće, koje su im jesenas gotovo udvostručene i sada u prosjeku iznose 4000 eura mjesečno, država je za ostale potrebe saborskih zastupnika u sedam i pol mjeseci prošle godine izdvojila još 686.000 eura, pokazuju saborski podaci.

Zastupnicima čije je prebivalište od Zagreba udaljeno više od 50 kilometara država, primjerice, pokriva troškove stanarine i režija u unajmljenim stanovima u glavnom gradu, troškove korištenja osobnih automobila za službene svrhe, isplaćuje im dnevnice za službena putovanja i druge troškove, poput smještaja u hotelima.

Svim zastupnicima isplaćuje mjesečni paušal od 199 eura, a onima koji žive izvan Zagreba i naknadu za odvojeni život od 133 eura mjesečno dok Sabor zasjeda.

Trećinu ukupnih troškova čine stanarine

U strukturi zastupničkih troškova u 2024., na prvom je mjestu trošak za stanarine koji za sedam i pol mjeseci, od 16. svibnja, kad je konstituiran novi saziv, do 27. prosinca, iznosi 205.600 eura, što je gotovo trećina ukupnih troškova. U cijeloj 2023. stanarine su činile oko petine ukupnih troškova, odnosno 244.500 od 1.177.500 eura.

Na veći trošak stanarina utjecala je činjenica da je Sabor, suočen sa rastom najamnina i najavom stanodavaca da će zastupnicima otkazati stanove po ranije dogovorenim, nižim cijenama, od 1. srpnja 2024. udvostručio naknade za najam sa dotadašnjih 2500 kuna, preračunato oko 332 eura, na 650 eura mjesečno.

Tijekom prošle godine Sabor je stanarinu privatnicima plaćao za 67 zastupnika, a još 27 ih je bilo smješteno u službene stanove čiji je najam trostruko jeftiniji, ali ih nema dovoljno za zastupničke potrebe. Trošak službenih stanova iznosio je 17.900 eura.

Sabor je pokrio i 7800 eura režija za stanove, zastupnicima je na to ime od 1. srpnja odobrio 70 eura mjesečno, četiri eura više nego do tada. Pravo na naknadu na odvojeni život imalo je 82 zastupnika i za to je ukupno isplaćeno 40.400 eura.

Hotel koristilo više od polovice zastupnika

Troškovi kilometraže, odnosno korištenja vlastitih automobila za službene svrhe, tj. za dolazak u Sabor, koji su u 2023. bili na prvom mjestu, u prošloj su 'pali' na drugo i iznosili su 171.000 eura, nasuprot 409.000 eura, koliko su iznosili godinu prije.

Uz to, Sabor je u prošloj godini zastupnicima pokrio i trošak cestarine u ukupnom iznosu od 30.500 eura.

Treće mjesto drže troškovi hotela koji iznose 102.000 eura. Hotel je koristilo nešto više od polovice zastupnika, njih 78 od 150.

Avionom ih je letjelo 40, a za njihove je karte plaćeno 80. 800 eura, dok je za dnevnice zastupnicima plaćeno gotovo 21.000 eura.

Rijetki koriste javni prijevoz

Da javni prijevoz zastupnicima nije omiljen, potvrdila je i prošla godina u kojoj je taj vid prijevoza koristilo samo njih 19, dvoje manje nego 2023., a državu je to stajalo skromnih 2250 eura.

To su HDZ-ovi Danica Baričević, Vesna Bedeković, Josip Borić, Andro Krstulović Opara, Ivan Malenica, Damir Mandić, Marko Pavić i Jasna Vojnić, SDP-ovi Arsen Bauk, Irena Dragić, Saša Đujić, Ivana Marković i Ivana Majanović Ribarić, DP-ov Frane Tokić, zastupnice Možemo! Dubravka Novak i Dušica Radojčić, Marijana Puljak (Centar), Predrag Štromar (HNS) i Mostov Zvonimir Troskot.

Ipak, treba primijetiti kako su neki od njih, poput Đujića, Melenice i Vojnić, javni prijevoz koristili na gotovo simboličnoj razini s obzirom na iskazani trošak od po 3,32 eura.

Najveće troškove imali Mažar (HDZ) i Zmajlović (SDP)

Pojedinačno, najveće su troškove imali HDZ-ov Nikola Mažar, 15.720 eura i SDP-ov Mihael Zmajlović, 15.227 eura. Obojica su u saborskom Izaslanstvu u Parlamentarnoj skupštini OESS-a, Zmajlović kao voditelj izaslanstva, a Mažar kao član te u Odboru za međuparlamentarnu suradnju, a i članovi su u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva, Mažar u jednoj, Zmajlović u devet, a to su dužnosti koje podrazumijevaju česta inozemna putovanja i prateće troškove.

Slične dužnosti utjecale su i na troškove HDZ-ovih Andre Krstulovića Opare (12.750 eura) i Danice Baričević (12.457) te SDP-ove Ivane Marković (10.099 eura), koji su uz to i zastupnici iz Splita, odnosno sa Brača, što sa sobom, također, nosi specifične, veće troškove.

Troškovi predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u prošloj su godini iznosili 7800 eura, a s obzirom da se odnose samo na troškove hotela, aviona i dnevnice, jasno je da se radi o službenim putovanjima u inozemstvo.

Najradišniji Lalovčev Odbor za financije

Najradišniji saborski odbor u 2024. bio je Odbor za financije i državni proračun. Taj Odbor koji vodi SDP-ov Boris Lalovac zasjedao je 19 puta, dva više od Odbora za zakonodavstvo koji, u pravilu, najviše zasjeda jer 'pretresa' gotovo sve točke koje dolaze na plenarnu sjednicu.

Najmanje su se, po jednom, sastali odbori za predstavke i pritužbe te za međuparlamentarnu suradnju kojima predsjedaju Željko Jovanović (SDP) i Kristina Ikić Baniček (SDP).

