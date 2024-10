Bivši političar potkrada starije, obećava im pomoć pa nestaje: "Ja ću to njim alaliti, ali mu neće Bog dati vala"

Obećao im je pomoći nabaviti strojeve za njihova poljoprivredna gospodarstva, a nakon što su mu dali novac od poljoprivrednih poticaja - više nisu vidjeli ni strojeve niti novac.

Ekipa Provjerenog razgovarala je s nizom starijih ljudi s područja Otočca koje je redom prevario isti čovjek. Bivši lokalni političar, a sada konzultant za projekte u Otočcu protiv sebe ima već niz prijava na policiji kaže njegov bivši kolega, načelnik općine Vrhovine. No usprkos tome - on i dalje radi.

Redakcijski inbox Provjerenog zatrpao je s 25 mailova u kojima optužuje starce koje je prevario da su oni prevaranti, no intervju je izbjegao.

"S čim ću platiti? Ne znam kako ću vratiti ovo. Ja sam rekla i Mašiću kako da vratim, nisi mi platio grablje, s čim da vratim? S čim? S čim ajte? Ajte vi sad meni recite, jel ja mogu to vratit ili ne mogu? Ne mogu. I nemam s čim", rekla je Radmila Čudić iz Gornje Vrhovine.

Radmila Čudić jedna je u nizu ljudi koji tvrde da ih je prevario Miroslav Mašić, konzultant za projekte u Otočcu. Radmilin pokojni suprug dobio je deset tisuća eura poticaja od Ministarstva poljoprivrede za svoj OPG, a Mašić mu je riješio natječajnu dokumentaciju.



"On je njemu rekao, kaže, ajde skini te pare s banke, daj ih meni i ja ću tebi dostaviti grablje kući. Međutim, odigralo se to što se odigralo, on je umro. 7. ožujka je umro, te grablje nisu došle. I to je sada već koliko? Sad će biti sedam mjeseci da njega nema", rekla je Čudić.

Nakon smrti supruga Radmila, kaže, više ne može sama brinuti o sedam krava i voditi OPG. Odlučila je vratiti poticaje, ali nedostaje joj gotovo 2300 eura koje su dali Mašiću da im kupi grablje za traktor.

Mirovina joj je 220 eura, kaže. Nisu jedini, isto se dogodilo i Janku Gulanu iz susjednog sela. Također, umirovljeniku s OPG-om.

"A grablje? Grablje ništa, do danas. Svaki dan idem k njemu i pitan, bit će, bit će, bit će, bit će, bit će, ali onda on meni objećava da će on dobit neke novce od drugih možda mušterija, ne od mene. Grablje ništa do danas", rekao je Janko Gulan iz Donjeg babinog potoka.

Janku Gulanu također je napravio projekt za poticaje koji treba zatvoriti do kraja ove godine. Za grablje koje je obećao kupiti, Mašić mu je uzeo 2885 tisuća eura početkom godine. Do danas ni grablji ni novca, kaže Janko.

"Ja da imam kapitala pa da uzmem sam grablje, razmišlja sam i to, da ispuštujem državu. Jer doće mi plenjidba sutra, pa vi to bolje poznate. Ja nemam odakle da 10.000 eura, nema priče kako. Ne znam, mirovina mi je mala, ja sam bio razmišljao da dignem kredit pa da uzmem grablje. Mala mi je mirovina, kako ću živjeti s 350 eura. Ma, odakle, kako?", rekao je Gulan.

Ekipa Provjerenog razgovarala je s još nekoliko ljudi, koji tvrde da su prevareni. Jedan od njih je i Ivan Orešković. Kaže, trebao je dobiti 30 tisuća eura poticaja za svoj OPG, a Mašiću je platio da mu izradi dokumentaciju i odradi prijavu.

"Platio sam mu avansno 250 eura za početak realizacije projekta, nakon toga mi je rekao, sad ne znam u kojoj se točno svoti radi, da mu još moram platiti nakon realizacije projekta. To se radi o 30.000 eura koje bi jako puno pomogli u mom daljem poslovanju OPG-a. Međutim, ništa od toga u konačnici nije bilo. Kad je izašla javna lista popisa ljudi koji su prošli na toj mjeri, mene nigdje nije bilo. Ja niti sam prošao, niti sam pao na toj mjeri. Mene jednostavno na papiru to nije bilo, odnosno na toj ljestvici ljudi", rekao je Ivan Orešković iz Otočca.



Provjerio je i u Ministarstvu poljoprivrede, kaže rekli su mu da njegovu dokumentaciju nikad nisu zaprimili. Mašićev ured nalazi se na glavnoj ulici u Otočcu, ekipa Provjerenog potražila ga je da čuje njegovu stranu priče, no nije ga bilo u uredu. U telefonskom razgovoru rekao je da je na putu, a potom je obećao razgovor za nekoliko dana.

Sa svime je upoznat i načelnik

Radmila Čudić ispričala je kako se obratila načelniku općine Vrhovine za pomoć. Traktor i krave koje su kupili će prodati, ali ostatak novca od poticaja joj nedostaje.

"Ja sam bila kod načelnika da mi vidi da mi izvuče da li će me ministarstvo nešto poštediti. Da li će mi dati neke u visini rate, možda ću nekako izlaziti na kraj. Međutim, on meni šalje to. Išla sam u općinu da mi ublaži ministarstvo nešto poslije smrti njegove. A ovo što mi je dužan Mašić, to ću mu alaliti. Rekla sam, ja ću nekako smoći ti 2280 što mi je dužan, ja ću to njim alaliti, ali mu neće Bog dati vala", rekla je Čudić.

Načelnik općine kaže, zamolili su da se povrat plati na rate, ali iz Ministarstva traže sve.

"Iz ministarstva je stigao mail koji kaže da se u tom slučaju smrti korisnika izvrši povrat sredstava. povrat sredstava uvećan za kamatu od trenutka prijenosa sredstava iz državnog projačuna na IBAN korisnika. I to je razlika, nekih dobili su 10.400 eura, moraju vratiti 10.601 eura i to je to", rekao je načelnik općine Vrhovine Milorad Delić.

Problemi s Mašićem načelniku nisu novost. Ispričao je kako je Radmila tek jedna od desetak ljudi koji se žale.

"Previše ljudi, preveliki broj ljudi ga tereti do takve stvari. Te informacije koje ja imam, a nemam sve, to vam je između 50.000 i 100.000 eura. Kontaktirala me žena iz Rijeke, kaže mojoj prijateljici 20.000 eura, meni 12.000. Zovu me ljudi iz Benkovca, ja i ne poznajem te ljude, ali što da radimo, uzeo nam je 10.000 eura za traktor, ni traktora, ni novaca", rekao je Delić.

Dok je ekipa Provjerenog sjedila kod načelnika, stigao je poziv iz susjedstva, iz Mašićevog ureda. U trenutku dok ga je ekipa Provjerenog tražila u njegovoj agenciji, Mašić je bio u blizini, a zatim je otišao.

"Njegovog automobila više nema na mjestu gdje je bio parkiran prije 45 minuta kada nam je Mašić na telefon rekao da nije ovdje nego na putu. U razgovoru s mještanima doznajemo kako je normalno da na dnevnoj bazi ovdje dolaze ljudi koji se žale da ih je prevario, da im je dužan novac i slušaju prepirke i svađa", rekla je reporterka Provjerenog Danka Derifaj.



Isto je rekao i Janko Gulan.

"Još ga nisam prijavljivao policiji. Vidio sam da neki ljudi jesu, ali i da je kod njega svaki dan lom. To mi je rekao brico koji je blizu njega. On, veli, neće dobro proći. Tu ljudi svaki dan galame na njega, viču. Razumiješ me, kaže, brico meni. Pita mene, što si ti riješio? Ima, ništa nisam riješio, nisam dobio grabalja i eto", rekao je Gulan.

Na upite policiji i Državnom odvjetništvu nisu stigli upotrebljivi odgovori, pozvali su se na Zakon o zaštiti osobnih podataka te je ekipa Provjerenog ostala bez službene informacije koliko je zaista prijava podignuto protiv Mašića. Načelnik općine kaže, koliko on zna – puno.

"Policija ima 20 prijava, Državno odvjetništvo zna za sve te prijave. Ne znam zašto netko ne pošalje porezni nadzor i to riješi u roku 24 sata riješi. Ja znam da je to jednostavni d.o.o. da to poreznoj upravi nije interesantno, ali ako to državna institucija nije interesantno, ja ne znam što mi kao lokala samouprava možemo", rekao je Delić.

Načelnik Miroslava Mašića dobro poznaje, godinama je bio ni manje ni više već zamjenik načelnika općine, a otkaz je dobio nakon što mu je otkrivena pronevjera novca iz Narodne knjižnice. Radilo se o 12 tisuća kuna.

"On je dobio uvjet ili četiri mjeseca zatvora u zamjenu za rad za opće dobro u Domu za stare i nemoćne u Otočcu. Međutim, nije se odazvao na taj rad za opće dobro i onda je faktički probacijski ured to rješenje preinačio u četiri mjeseca zatvora", potvrdio je Delić.

Tri puta ekipa Provjerenog bila je u Otočcu pokušavajući naći Mašića i razgovarati s njim. U zadnjem njihovom pokušaju da ga zateknu u agenciji, naišli su na još jednu njegovu žrtvu.

"Do sad sam ovdje bio sigurno sto puta. I znam, ja sam tu susjed njegove ove radnje. I dođem tu k njemu i govori sutra će bit, sutra će bit, sutra će bit. Nema nikada. I prošle su sad dvije godine i ništa", rekao je Tomo Mudrovčić iz Otočca.

Prije dvije godine, također iz poticaja koje je dobio za svoj OPG dao mu je 1600 eura, kaže. Trebao mu je kupiti frezu. Uspio je utjerati 700 eura, a ostatak nikad nije dobio, tvrdi.

"On se pravi veliki filozof. Mislim, ali to kod mene ne pali. Ja ga ne diram, nisam ništa napravio, nisam ništa. I samo hoću svoje novce. Tužio sam ga. To je na sudu sada", rekao je Mudrovčić.

Mašić je poslao čitav niz mailova u kojem sugovornike ove emisije, kao i još jedan slučaj za koji su ga upitali optužuje da su, zapravo, oni prevaranti. Kaže, i on je poslao čitav niz prijava DORH-u, koji je stavio u primatelja svakog emaila koji je njima poslao. Ukupno njih 25.

Dokumentacija koju je poslao ne dokazuje ništa, ali, ako je redakcija ne uzme u obzir, optužuje i njih za kazneno djelo. Radmila Čudić kaže, zadnji put kad je bila kod njega po svoj novac, pozvao je policiju.

"I okrenu se dečko prema meni, kaže gospođo, vama bi najbolje bilo da se vi dignete odatle sa te stolice i da idete ga prijaviti u policiju. Onda sam ga prijavila, taj dan sam ga prijavila. I kad je on to sve završio sa mnom, ja sam bila sedamnaesta po redu za prevaru od tog gospodina Mašića. Sedamnaesta", rekla je Čudić.

"Svaki drugi dan sam ja kod njega. Ili telefonom, ili sam u kancelariji. Pitam što ima novoga? Biće sutra, biće sutra, biće sutra.

Vidiš da laže u oči, laže", rekao je Gulan.

"Nije mi bitno tih 30.000 eura u konačnici. Ne moram ni vratiti čak i novac, ali ne želim da pate jadni ljudi koji nemaju novaca, koji nemaju gotovo nikakve perspektive u ovom kraju koji ne nudi puno. Ali kad te neko pokopa još tako s par tisuća, desetke tisuća eura, to je veliki problem za takve ljude. Pogotovo stare ljude koji nemaju, koji imaju 70, 80, 90 godina pričamo. Šta taj čovjek može? Pa njemu na taj način propasti život", rekao je Orešković.

Mašić osim konzultantske agencije Razvojni centar projekt plus ima i elektronički medij Razvojni portal, na ime kojeg je iz Ličko senjske županije dobio 2400 eura iz programa za medije.

Oni nikad nisu dobili nikakve pritužbe na njegov račun, kažu, za razliku od Grada Otočca iz kojeg su u više navrata dobili usmene pritužbe na njegov rad. Iz Ministarstva poljoprivrede na upit redakcije odgovor nije stigao.

