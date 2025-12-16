Sve je spremno za veliki koncert "Želim život": "I jedan će poziv učiniti puno"

U srijedu navečer na glavnom zagrebačkom trgu čeka nas koncert "Želim život“ u organizaciji Zaklade Ana Rukavina i Nove TV.

Odmah nakon Dnevnika Nove TV u 20:20 brojne glazbene zvijezde svojim će pjesmama uveličati večer. Nastupit će Tajči, Magazin, Luka Nižetić, Grupa Vigor, Maja Šuput, Plavi orkestar, Alka Vuica, Vatra, Matija Cvek, Prljavo kazalište, Franka Batelić i Psihomodo Pop.

Svi vi koji želite podržati rad Zaklade Ana Rukavina možete to učiniti već danas pozivom na humanitarni broj telefona 060 9000. Cijena poziva je 83 centa s PDV-om.

U Dnevniku Nove TV o ovogodišnjim akcijama Zaklade govorila je Anina majka - Marija Rukavina. "Ponovno se miješaju osjećaji, ali i radost mora, jer slavimo život. To nam je najvrednije svima. Obnavljamo Registar dobrovoljnih darivatelja matičnih stanica, samo smo ove godine skupili gotovo 4000 uzoraka", ispričala je.

Istaknula je i da je jako ponosna na sve liječnike i liječnice koji su, uz pomoć Zaklade, imali priliku za stručno usavršavanje u inozemstvu, a imala je poruku i za građane.

"Ja molim moje umirovljenike, samo jedan poziv. I jedan poziv nama će učiniti puno da bismo iduće godine mogli krenuti opet put Hrvatske, po gradovima, gdje bude trebalo. Zaklada će i dalje prikupljati uzorke, a isto tako ovisi i o našem koncertu koliko ćemo još mladih liječnika moći poslati da se usavršavaju", poručila je.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.