Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak je pozvao da se vodi računa o cjenovnoj konkurentnosti hrvatskog turizma, kako bi bila prihvatljiva turistima te najavio investiranje u hotelijerstvo kako bi povećao njegov udjel u domaćem turizmu.

"Oko 50 posto turista u zadnji trenutak se odlučuju za destinaciju i to na temelju cjenovnog kriterija. To je jasna poruka svima u turizma da vode računa o razumnoj politici cijena, kako bio one bile privlačne i priuštive za turiste koji nam dolaze," rekao je Plenković u Hvaru na 3. sjednici Vijeća za upravljanje razvojem turizma, a glavne teme su reforma upravljanja razvojem turizma, prostor i gradnja u kontekstu razvoja turizma, zapošljavanje stranih radnika, novi Zakon o otocima, o tijeku turističke sezone i promotivnim aktivnostima Hrvatske turističke zajednice.

Premijer je dodao da se mora pokazati osjećaj za cjenovnu konkurentnost u odnosu na nama bliska tržišta na Mediteranu. Naglasio je i da se mora povećati udio hotelskih kapaciteta u turizmu. "Sada je taj postotak udjela niži u odnosu na druge zemlje Mediterana. U godinama koje dolaze morat ćemo voditi računa o investicijama koje će podići kvalitetu našeg turizma", poručio je Plenković.

Po njegovim riječima, očekuje se da će ovogodišnja turistička sezona biti na razini rekordne prošlogodišnje sezone, možda i nešto bolja. Kazao je kako je do 15. srpnja ove godine povećan za dva posto i broj dolazaka turista i broj noćenja u odnosu na isto lanjsko razdoblje.