Evo koje će prometnice u Zagrebu zbog mimohoda biti zatvorene

Iz Ministarstva obrane oglasili su se priopćenjem u kojemu su detaljno iznijeli trase i vremena u kojima će prometni pravci u Zagrebu biti privremeno zatvoreni zbog vojnog mimohoda.

Posebna regulacija prometa bit će na snazi u utorak, 29. srpnja i u četvrtak, 31. srpnja 2025. godine, zbog prolaska tehnike i mehaniziranih postroja Hrvatske vojske.

Raspored privremenog zatvaranja prometnica u utorak, 29. srpnja 2025. godine

Avenija Marina Držića, zapadni kolnik od 17:15 do 21:00 sati,

Sarajevska cesta, zapadni kolnik od vojarne „1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia“ prema Aveniji Marina Držića od 17:15 do 22:00 sati,



Ulica Vjekoslava Heinzela, od križanja sa Slavonskom avenijom do Ulice grada Vukovara od 17:45 do 19:15 sati,



Ulica grada Vukovara, oba traka od križanja s Ulicom Vjekoslava Heinzela do križanja sa Savskom cestom od 17:45 do 22:00 sati,



Ulica grada Vukovara, oba traka od križanja sa Savskom cestom do Tratinske ulice od 20:00 do 22:00 sati,



Savska cesta, oba traka od križanja s Ulicom grada Vukovara do križanja sa Slavonskom avenijom od 20:00 do 22:00 sati,



Slavonska avenija, južni trak od križanja s Avenijom Marina Držića do križanja s Ulicom Vjekoslava Heinzela od 17:45 do 19:15 sati,



Slavonska avenija, sjeverni trak od križanja sa Savskom cestom do Ulice Vrbik od 21:00 do 23:00 sati,



Slavonska avenija, južni trak od križanja sa Savskom cestom do križanja s Avenijom Marina Držića od 21:00 do 23:00 sata,



Sajmišna cesta, od vojarne „1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia“ prema mostu Mladosti od 17:45 do 19:00 sati,



Ulica Florijana Andrašeca, od križanja s Ulicom grada Vukovara do križanja s Tratinskom ulicom od 20:00 do 22:00 sati.

Raspored privremenog zatvaranja prometnica u četvrtak, 31. srpnja 2025. godine



Avenija Marina Držića, zapadni kolnik od 10:00 do 19:00 sati,



Sarajevska cesta, zapadni kolnik od vojarne „1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia“ prema Aveniji Marina Držića od 10:00 do 19:00 sati,



Ulica Vjekoslava Heinzela, od križanja sa Slavonskom Avenijom do Ulice grada Vukovara od 13:00 do 16:00 sati,



Ulica grada Vukovara, oba traka od križanja s Ulicom Vjekoslava Heinzela do križanja s Avenijom Marina Držića od 13:00 do 19:15 sati,



Ulica grada Vukovara, oba traka od križanja s Avenijom Marina Držića do križanja sa Savskom cestom od 10:00 do 19:15 sati,



Ulica grada Vukovara, oba traka od križanja sa Savskom cestom do Tratinske ulice od 16:00 do 19:30 sati,



Savska cesta, oba traka od križanja s Ulicom grada Vukovara do križanja sa Slavonskom avenijom od 17:00 do 19:00 sati,



Slavonska avenija, južni trak od križanja s Avenijom Marina Držića do križanja s Ulicom Vjekoslava Heinzela od 13:00 do 16:00 sati,



Slavonska avenija, sjeverni trak od križanja sa Savskom cestom do Ulice Vrbik od 18:00 do 20:00 sati,



Slavonska avenija, južni trak od križanja sa Savskom cestom do križanja s Avenijom Marina Držića od 18:00 do 20:00 sati,



Sajmišna cesta, od vojarne „1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia“ prema mostu Mladosti od 13:00 do 16:00 sati,



Ulica Florijana Andrašeca, od križanja s Ulicom grada Vukovara do križanja s Tratinskom od 15:30 do 19:30 sati.

Sve informacije o privremenoj regulaciji prometa, zatvorenim prometnicama te izmijenjenim trasama autobusnih i tramvajskih linija tijekom održavanja mimohoda dostupne su na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba, dodaje se u priopćenju.