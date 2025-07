Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je vojni mimohod, koji će se 31. srpnja održati u Zagrebu, u visokoj fazi spremnosti, a najavio je i da će idućeg tjedna sudjelovati na posljednjoj generalnoj probi.

Potvrdio je i da se neće voziti u otvorenom džipu zajedno s predsjednikom Zoranom Milanovićem što su zajednički dogovorili.

"Nije mi žao što se neću se voziti u džipu sa predsjednikom Milanovićem jer to nije bio niti plan da se vozimo. To je bio običaj u zadnja dva ili tri mimohoda koja su bila. Režiser, tj. kreator i scenarist cijeloga mimohoda postavio je pitanje da li nastavljamo tradiciju koja je bila prije deset godina. Zaključak je bio i mene i predsjednika države da nećemo ići s džipom, s otvorenim džipom, nego će načelnik Glavnog stožera dati prijavak predsjedniku države i on će nakon toga zapovijediti da mimohod kreće", pojasnio je Anušić detalje.