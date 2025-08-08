Kakav ulov: Policija upala u stan sumnjivom muškarcu, evo što su pronašli

Policija se pohvalila ulovom na našem otoku. Muškarac je na Hvaru uhvaćen s velikom količinom droge.

Na Hvaru je policija upala u stan 49-godišnjaka te su pronašli veće količine droge. Temeljem sudskog naloga pretražene su i druge prostorije koje muškarac koristi te je pronađeno i oduzeto:

45,3 grama kokaina,

119,5 grama droge marihuane,

1,3 grama hašiša,

digitalna vaga za precizno mjerenje s vidljivim tragovima kokaina,

6.000,00 eura i 400,00 američkih dolara, za koje postoji sumnja da potječu od prodaje droge.

Policija u akciji, ilustracija Foto: Getty Images

Sumnja se da je 46-godišnjak nabavljao i posjedovao drogu radi daljnje neovlaštene prodaje čime je počinio kaznena djela i nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu je predan pritvorskom nadzorniku.