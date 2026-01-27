Muškarac (72) okrutno ubio psa: Prijeti mu više godina zatvora

Policija je kazneno prijavila 72-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je oštrim predmetom usmrtio psa na području Siska. Tereti ga se po Kaznenom zakonu za ubijanje i mučenje životinja.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je zločin počinjen 20. siječnja te je za okrutno ubojstvo psa 45-godišnje vlasnice osumnjičila 72-godišnjaka.

Protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava, izvijestila je policija.

Za ubijanje ili mučenje životinja zakon propisuje kaznu zatvora do dvije godine, odnosno do tri godine ako je nedjelo počinjeno iz koristoljublja.