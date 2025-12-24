Kaos u prometu: Teretno vozilo sletjelo s ceste, ozlijeđena jedna osoba, u pomoć morali i vatrogasci

Snijeg pada u Lici i Gorskom kotaru, ali i ponegdje u sjeverozapadnom dijelu zemlje. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na snazi su zimski uvjeti.

Vatrogasci izvukli osobu koja je teretnim vozilom sletjela s ceste - 3 Foto: Hrvoje Kostelac/Pixsell

Izazvalo je to probleme u prometu u vidu usporavanja i prometnih nesreća, koje su stvorile dodatne gužve. HAK je izdao upozorenje.

Vatrogasci izvukli osobu koja je teretnim vozilom sletjela s ceste - 2 Foto: Hrvoje Kostelac/Pixsell

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći na državnoj cesti DC50. Na intervenciju su izašli vatrogasci DVD-a Otočac, koji su iz vozila izvlačili ozlijeđenu osobu. Više detalja bit će poznato nakon dovršetka očevida.