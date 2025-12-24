Obavijesti Foto Video Pretražite
Kaos u prometu: Teretno vozilo sletjelo s ceste, ozlijeđena jedna osoba, u pomoć morali i vatrogasci

Piše A. Ž. , 24. prosinca 2025. @ 11:55 komentari
Vatrogasci izvukli osobu koja je teretnim vozilom sletjela s ceste
Vatrogasci izvukli osobu koja je teretnim vozilom sletjela s ceste Foto: Hrvoje Kostelac
HAK i policija pozivaju na oprez i strpljenje u prometu.
Kaos u prometu: Teretno vozilo sletjelo s ceste, ozlijeđena jedna osoba, u pomoć morali i vatrogasci
Kod Otočca
Kaos u prometu: Teretno vozilo sletjelo s ceste, ozlijeđena jedna osoba, u pomoć morali i vatrogasci
