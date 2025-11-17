Kako se piše – Ustav Republike Hrvatske ili ustav Republike Hrvatske?

Piše se Ustav Republike Hrvatske.

Velikim početnim slovom pišu se jednorječna imena te prva riječ i riječ koja je i sama ime ili posvojni pridjev izveden od imena u višerječnim imenima službenih tekstova, dokumenata, zakona, propisa, odredaba, pravilnika, uredaba, sporazuma, povelja i sl.: Ustav Republike Hrvatske, Atlantska povelja, Dejtonski sporazum, Bolonjska deklaracija, Poslovnik Hrvatskoga sabora, Povelja Ujedinjenih naroda, Šengenski sporazum, Zakon o radu, Statut Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik o ocjenjivanju itd.

Prema odredbama Ustava Republike Hrvatske, vlast u Republici Hrvatskoj pripada narodu.

Prema Ustavu Republike Hrvatske, svi su građani jednaki pred zakonom.

