Kako se piše – Ustav Republike Hrvatske ili ustav Republike Hrvatske?
Piše se Ustav Republike Hrvatske.
Velikim početnim slovom pišu se jednorječna imena te prva riječ i riječ koja je i sama ime ili posvojni pridjev izveden od imena u višerječnim imenima službenih tekstova, dokumenata, zakona, propisa, odredaba, pravilnika, uredaba, sporazuma, povelja i sl.: Ustav Republike Hrvatske, Atlantska povelja, Dejtonski sporazum, Bolonjska deklaracija, Poslovnik Hrvatskoga sabora, Povelja Ujedinjenih naroda, Šengenski sporazum, Zakon o radu, Statut Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik o ocjenjivanju itd.
Prema odredbama Ustava Republike Hrvatske, vlast u Republici Hrvatskoj pripada narodu.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, svi su građani jednaki pred zakonom.
