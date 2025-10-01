Optimist ili optimista

U hrvatskom standardnom jeziku imenice koje završavaju na -ist muškog su roda i pogrešno ih je izgovarati i zapisivati s -a na kraju kao imenice ženskog roda. Takve su imenice aktivist, alpinist, biciklist, daltonist, iluzionist, okulist, kroatist, optimist, perfekcionist, pesimist, pijanist, šahist itd. Deklinira se: optimist, optimista, optimistu, optimista, optimistu, optimistom.
On je rođeni optimist, uvijek očekuje najbolje od ljudi i situacija.
Iako su mu rekli da su šanse male, on je ostao optimist i vjerovao u pozitivan ishod.