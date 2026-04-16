Kako se piše – koncetracija ili koncentracija?

Piše se koncentracija.

Imenici koncentracija često se u pisanju ili izgovoru ispusti glas n, pa možemo vidjeti ili čuti oblik koncetracija, no on je nepravilan.

Ta imenica označava okupljanje oko koje točke kao središta ili sposobnost usredotočivanja na koji problem ili posao, a dolazi od njemačkog glagola (sich) konzentrieren.

Za igranje šaha potrebna je koncentracija.

Nakon dva sata učenja izgubila sam koncentraciju.

U zraku je bila visoka koncentracija ugljikova monoksida.

