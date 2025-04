Uz 20 posto, cijenu Trumpovih carina plaćat će i Hrvatska. Odgovor s trgovinskim barijerama, premijer kaže, nije rješenje. Na udaru su domaći izvoznici.

Karlovačkom proizvođaču oružja američko tržište čini 70 posto izvoza. Upitna je proizvodnja, ali i više od 1000 radnih mjesta.

"Naš glavni proizvod je pištolj, ako proizvodite pištolje, SAD su veće nego ostatak svijeta i to deset puta tako da ne možete samo tako nadograditi to tržište. Ako se proizvodnja smanjuje, onda tih 1900 ili nešto više radnika koje imamo sigurno nećemo trebati tako da će dolaziti do smanjenja broja radnika", poručuje Željko Pavlin, predsjednik uprave HS produkta.

A za proizvode će rasti cijene. Zabrinuti i poljoprivrednici. Najveći gubitnici, poručuju - bit će primarni proizvođači i potrošači. Što o utjecaju američkih carina na Hrvatsku kaže guverner HNB-a i HUP pogledajte u prilogu u nastavku teksta.

