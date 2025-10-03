Grad za kaznu skratio radno vrijeme jednom kafiću, poznato što se dogodilo: "Naša je obveza osigurati red"

Zbog nepoštivanja mjera zaštite od buke ugostiteljskom objektu Trocadero u dubrovačkoj povijesnoj jezgri određeno je skraćivanje radnog vremena za dva sata u trajanju od trideset dana, objavila je u petak dubrovačka gradska uprava.

Odluku je donio gradonačelnik Mato Franković nakon obavijesti Policijske postaje Dubrovnik, kojom su potvrđena tri prekršaja zbog prekoračenja dozvoljene razine buke, a stupit će na snagu 6. listopada.

Prekršaji su zabilježeni 17., 21. i 29. kolovoza, kada vlasnik objekta nije osigurao da se glazba ne čuje izvan zatvorenih prostorija nakon 23:30, odnosno nakon 00:30 u razdoblju od 10. srpnja do 25. kolovoza, sukladno Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika, objasnili su iz Grada Dubrovnika.

"Naša je obveza osigurati red u povijesnoj jezgri, zaštititi stanovnike od prekomjerne buke te gostima pružiti doživljaj koji je u skladu s našom vizijom održivog razvoja turizma i svim strateškim dokumentima, prvenstveno Planom upravljanja te UNESCO-ovim standardima očuvanja kulturne baštine", istaknuo je Franković.