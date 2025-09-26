BBC o biseru Jadrana: "Jedan je od najpreopterećenijih europskih gradova, a gradonačelnik je napravio rijedak preokret"

Jedan od najpoznatijih svjetskih medija je izvijestio o problemima s masovnim turizmom s kojima se suočava Dubrovnik.

"Ograničavanje broja posjetitelja, odbijanje novca od kruzera pa čak i zabrana kotača na koferima: gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković poduzima radikalne mjere kako bi jedan od najpreopterećenijih europskih gradova ponovno pretvorio u mjesto gdje lokalci mogu živjeti – i gdje turisti mogu uživati", napisao je BBC.

Popularnost Dubrovnika ima svoju cijenu. S obzirom da posjetitelji nadmašuju lokalno stanovništvo u omjeru 27:1, Dubrovnik je postao poznat kao jedan od najpreopterećenijih gradova Europe.

Dubrovnik je 2016. godine primio upozorenje UNESCO-a da bi srednjovjekovne gradske zidine mogle biti skinute s popisa svjetske baštine ako grad ne počne bolje upravljati turizmom.

U posljednjih nekoliko godina, pretjerani turizam prisilio je mnoge europske destinacije da uvedu mjere kontrole. No nijedna destinacija nije išla toliko daleko kao Dubrovnik, koji je sada postavio strogi limit broja ljudi unutar zidina u isto vrijeme, ocijenio je BBC.

Od kada je preuzeo dužnost 2017. godine, Franković je uveo inicijative za kontrolu protoka turista u gradu. Uz ograničenje kruzera na dva dnevno (s prethodnih osam u vrhuncu sezone), Franković je učinio obveznim da brodovi pristaju najmanje osam sati, čime putnicima pruža dovoljno vremena za mirno istraživanje i trošenje novca. Grad također upravlja protokom posjetitelja pomoću CCTV kamera postavljenih tijekom pandemije.

Dubrovnik Pass je još jedan ključni alat. Osim što posjetiteljima omogućuje jednostavan pristup svim muzejima i gradskim zidinama, pruža gradu podatke.

BBC napominje da ove mjere uključuju i inovacije poput dostave prtljage kako bi se smanjio zvuk kotača kofera te nove propise koji otežavaju kratkoročno iznajmljivanje stanova, što bi moglo dovesti i do rasta cijena hotela. Grad također kupuje zgrade u starom gradu kako bi ih iznajmljivao mladim obiteljima te je otvorena škola u bivšoj palači.

Cilj je ponovno naseliti stanovnike i vratiti život u grad koji je turizam ispraznio, čime se nastoji preokrenuti ono što je opisano kao "Disneyfikacija" Dubrovnika.

Međutim, ne slažu su svi stanovnici s mjerama. Neki lokalci smatraju da su planovi nedovoljni i da grad i dalje "funkcionira kao tematski park".

"Zbog popularnosti Dubrovnika posjetitelji ne bi trebali očekivati prazne ulice. No potezi Frankovića predstavljaju rijedak preokret u masovnom turizmu: grad odbija turistički novac radi svojih građana. U vremenu kada većina destinacija teži rastu po svaku cijenu, Dubrovnik kocka na suprotan način - da budućnost određuje kvaliteta, a ne kvantiteta", stoji u članku BBC-a.