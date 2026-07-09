Kad karijera raste bez promjene adrese: Tri priče koje ruše stereotipe

Globalno istraživanje Deloittea o generaciji Z i milenijalcima za 2025. pokazuje da mladi ne razmišljaju nužno po principu "što kraće ostati". Ono što traže jest osjećaj da uče, razvijaju se i imaju priliku mijenjati stvari.

Takvu priču imaju i Buga Babić Marković, Ženja Rajilić Čolak i Dean Singer. Sve troje su u Addiko banku stigli 2016. godine, iste godine kada je banka započela svoju priču. Danas, deset godina kasnije, i dalje rade na istoj adresi, ali njihovi su se poslovi, odgovornosti i svakodnevica potpuno promijenili.

Buga Babić Marković (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Deset godina kasnije, najvažnije nisu titule

Kad se prisjeti svojih početaka, Buga kaže da je bila uzbuđena, ali i svjesna da ulazi u područje u kojem će morati puno učiti.

Kako danas kaže, nije mogla predvidjeti koliko će je sljedeće desetljeće osobno i profesionalno oblikovati. Svaki novi projekt, svaka dodatna odgovornost i svaki izlazak iz zone ugode bili su dio puta od specijalistice do izvršne direktorice Upravljanja kreditnim rizikom.

Posebno me veseli kada vidim ljude koji su nekada bili na početku svog profesionalnog puta, a danas preuzimaju zahtjevne uloge i vode vlastite timove. Takvi trenuci potvrđuju da uspjeh nije samo ono što ostvarimo sami, nego i ono što omogućimo drugima.

Buga kaže da nikada nije postojao samo jedan trenutak u kojem je odlučila da će ovdje graditi karijeru. Bila je to kombinacija mnogih malih iskustava, novih izazova, povjerenja koje je dobivala i osjećaja da uvijek postoji prostor za napredak.





Ženja Rajilić Čolak (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Kad nijedan dan nije isti

Ženja je kao ekspertica za razvoj kartičnih proizvoda bila dio brojnih projekata koji su mijenjali način na koji danas plaćamo i koristimo bankarske usluge.

Svijet kartičnih plaćanja se promijenio gotovo do neprepoznatljivosti. Od plaćanja karticom i PIN-om stigli smo do mobitela, pametnih satova i digitalnih novčanika, a iza svih tih promjena stoje ljudi koji ih razvijaju.

Kad karijera raste bez promjene adrese (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Tijekom svih ovih godina najviše su me motivirali ljudi: dobra ekipa, dinamično okruženje i prilika za kontinuirano učenje. Industrija kartičnih plaćanja iznimno se brzo mijenja pa zapravo niti jedan dan na poslu nije isti.

Jedan od projekata koji će zauvijek pamtiti bilo je uvođenje eura. Dok je većina građana iščekivala ponoć kako bi vidjela kako će izgledati prvi dan nove valute, iza kulisa su trajale posljednje provjere.

"Nekoliko sekundi nakon ponoći napravila sam prvu transakciju na bankomatu i uvjerila se da sustav funkcionira besprijekorno."

Ženja Rajilić Čolak (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Taj trenutak, kaže, najbolje opisuje njezinih deset godina u Addiku: puno izazova, intenzivnog rada i zajedničkih uspjeha cijelog tima.

Ali nije riječ samo o euru. Tijekom godina sudjelovala je i u projektima poput uvođenja Google Paya i Apple Paya te brojnih drugih digitalnih rješenja koja su korisnicima svakodnevno bankarstvo učinila jednostavnijim.

Ono što je najviše motivira je osjećaj da je rezultat svaog projekta nešto što ljudi zaista koriste i što im olakšava svakodnevicu.

Dean Singer (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Iza brojki uvijek su ljudi

Za razliku od Ženje, čiji je posao vezan za razvoj kartičnih plaćanja, Deanov svijet čine podaci. Matematičar po struci, danas radi u poslovnoj analitici i razvija izvještaje i modele koji pomažu donijeti bolje poslovne odluke.

Ali kada ga pitate što ga je zadržalo deset godina, odgovor nema puno veze s brojkama.

Taj osjećaj da sam danas naučio nešto što jučer nisam znao nikad ne dosadi. Osim toga, tu su i kolege s kojima sam kroz godine izgradio odnos povjerenja, s kojima je lakše i kad je teško.

Svoj posao uspoređuje s detektivskim poslom. U moru podataka traži obrasce i povezuje informacije koje na kraju nekome olakšavaju donošenje odluka. No upravo su projekti na kojima jeradio pokazali koliko analiza može imati vrlo konkretan utjecaj.

Dean Singer (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Posebno pamti razvoj aplikacije koja, pojednostavljeno rečeno, automatski donosi odluku o odobrenju kredita. Projekt je trajao gotovo dvije godine i, kako kaže, bio je pravi maraton – s puno testiranja, novih izazova i trenutaka u kojima se čini da je cilj nadohvat ruke, a onda se pojavi nova prepreka.

"To je bio projekt koji me podsjetio na to zašto volim ovaj posao, a to je mogućnost vidjeti kako nešto što kreće kao ideja na papiru na kraju se ostvari i olakša posao ljudima."

Bankarstvo se promijenilo, a s njim i ljudi koji ga stvaraju

Posljednjih deset godina bankarstvo je prošlo kroz veliku transformaciju. Ono što je nekada značilo puno papira, odlazaka u poslovnicu i čekanja danas se u velikoj mjeri može riješiti u nekoliko klikova.

Buga Babić Marković (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Od samog početka Addiko banka je razvijala bankarske inovacije i predvodila taj način razmišljanja, od odobravanja kredita samo uz osobnu iskaznicu i potpuno digitalne Virtualne poslovnice do slanja novca chatom preko Vibera i brzih poslovnih kredita.

No iza svake od tih promjena nisu stajale samo tehnologija i procesi, nego ljudi koji su ih osmišljavali, razvijali i testirali.

Upravo zato, kada Buga, Ženja i Dean govore o svojoj karijeri, gotovo nikada ne govore samo o sebi. Govore o timovima. O povjerenju. O ljudima. Buga kaže da su rezultati važni, ali da ih je nemoguće odvojiti od ljudi koji ih ostvaruju.

"Kada imate dobre ljude, zajednički cilj i kulturu međusobnog poštovanja, rezultati dolaze kao prirodna posljedica."

Dean Singer (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Slično ističe i Dean. Prisjeća se trenutka kada su kolege iz drugog tima prepoznale njegov rad i ponudile mu novu priliku. Za njega je to bio dokaz da se trud primjećuje i da postoji prostor za razvoj bez potrebe da karijeru gradi negdje drugdje.

Ženja pak kaže da su upravo kombinacija dobrih kolega, novih projekata i osjećaja da njihov rad korisnicima donosi stvarnu vrijednost razlozi zbog kojih se i danas veseli svakom novom izazovu.

Ostati ne znači stajati na mjestu

Možda se upravo tu krije odgovor na pitanje s početka priče. Deset godina u istoj kompaniji danas više ne znači nužno deset godina istog posla.

Kad karijera raste bez promjene adrese: Tri priče koje ruše stereotipe (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

I ne, ne postoji univerzalan odgovor na pitanje treba li ostati ili otići.

Ali priče Buge, Ženje i Deana pokazuju da ponekad upravo ostanak donese najveće promjene. Ne zato što se ništa nije mijenjalo, nego zato što se tijekom tih deset godina promijenilo gotovo sve. Najviše – oni sami.

Zato sve troje slavi 10. rođendan Addiko banke s osjećajem da su rasli u znanju, iskustvu i odgovornosti.