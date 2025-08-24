FOTO Politička elita u Istri! Zna se tko uvijek nasmijava: Mesić ispričao anegdotu o Sanaderu

Četvrtoga vikenda u kolovozu svi putevi vode u središnju Istru, točnije - u Barban! Ove godine je na jubilarnu 50. Trku na prstenac uz brojnu publiku stigla i politička elita.

Silviu Učkaru ovo je 24. Trka na prstenac, za koju se treba dobro pripremiti.

"Zna se dogoditi da je ta srida baš onako velika, da samo nju vidiš. I onda je to puno lakše pogoditi. Ako konj i jahač nisu u simbiozi, ako nisu jedno, osjeti se to i ne ispadne kako treba", ispričao je slavodobitnik iz 2003.

Na Trku se dolazi iz cijele Hrvatske. Među uzvanicima su i predsjednik Sabora i zastupnici. Komentirali su i navodni ulazak IDS-a u koaliciju s HDZ-om.

"Koliko ja imam informacija, nije se razgovaralo o bilo kakvoj koaliciji

jer postojeća većina u Saboru je stabilna", rekao je Gordan Jandroković.

"To je premijer koji odlučuje kako Vlada treba izgledati on će sigurno i odlučivati", dodala je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Na Trku su stigli i bivši predsjednici Ivo Josipović i Stjepan Mesić. Vremena, kažu, više nisu ista. Ali je, tvrdi Josipović, uvijek upozoravao na isto.

"Udžbenici moraju drugačije izgledati, mlađu generaciju o povijesnim činjenicama treba učiti na ispravan način, ekstremizam tipa Skejo nikako ne treba tolerirati", rekao je.

Mesić je bio dobro raspoložen - spreman i na šale.

"Bili smo na jednoj večeri i kaže Sanader, pa gledajte ljudi ovo je Hrvatska u kojoj netko nešto predstavlja u politici, bio je u zatvoru. Ante Starčević bio je u zatvoru, Stjepan Radić bio je u zatvoru, Tito je bio u zatvoru, Tuđman je bio u zatvoru pa i ti Stipe i ti si bio. Kaže osim mene. Ja kažem čekaj! I dočekao je", ispričao je uz smijeh Mesić.

