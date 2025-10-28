Topli dani za kraj listopada: Temperature su iznad prosjeka, a meteorolog otkriva gdje će biti kiše

Ulazimo polako u dio godine kad sunce, barem u kopnenim krajevima nije toliko učestalo, zato su ovakvi, topli dani, posebno vrijedni. Sljedećih nekoliko dana bit će i toplije, ponešto promjenjivije, no svakako uz sunčana razdoblja. Nalazimo se u polju malo povišenog tlaka, u jugozapadnoj struji će nam pritjecati topliji i po visini vlažniji zrak, zbog čega će tu i tamo biti mogućnosti i za poneku kap kiše, najizglednije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. No najvećim dijelom i u najvećem dijelu zemlje bit će suho, te često i sunčano.

U većem dijelu zemlje će u srijedu prevladavati vedro. U unutrašnjosti mjestimice, no rijetko može biti magle. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj od jutra promjenljiva naoblaka i ponegdje malo kiše. Zapuhat će jugozapadnjak, osobito na sjeveru i u gorju, dok će na Jadranu puhati umjeren južni vjetar i jugo koje će mjestimice, uglavnom prema otvorenom moru biti jako. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 3 do 8, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano. Nebo će povremeno prekrivati tek visoki prozirni oblaci. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak, a uz južinu će temperatura porasti i malo više nego danas, moguće i do 20 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će prevladavati sunčano te će danju biti ugodno toplo. Vjetar slab s juga, temperatura oko 18, 19 ili 20 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu promjenjivije, na širem riječkom području i u Gorskom kotaru i oblačnije, a tu je tijekom dana povremeno moguće i malo kiše. Puhat će umjereno jugo i južni vjetar, u gorju jugozapadnjak. Na višim nadmorskim visinama, i prema otvorenom moru vjetar će biti pojačan. Temperatura, od 13 do 17 stupnjeva u gorju, a između 16 i 20 na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji više sunca, osobito na jugu, mada će ga dosta zapravo biti posvuda. Puhat će umjereno, prema otvorenom moru i jako jugo, a uz južinu temperatura će često biti 19 ili 20 stupnjeva.

Temperatura mora je još uvijek između 18 i 20 stupnjeva. Tu smo negdje na granici ugodnosti, oni hrabriji se za lijepog vremena svakako još mogu i okupati.

Prognoza za sredinu tjedna

Sljedećih će dana vrijeme biti u prvom redu toplo, uz južinu svakako toplije od prosjeka za doba godine. Ali i promjenjivije nego danas, pa će tako mjestimice biti moguće i malo kiše, najčešće u gorju, a drugdje najizglednije u četvrtak, kad u gorju kiša može biti i jača. Inače, ta oborina neće biti dugotrajna, a moguće je da na mnogim mjestima i u potpunosti izostane. Puhat će južni i jugozapadni vjetar, u gorju jak, pri čemu će temperatura dosezati i 20 stupnjeva. Blagdan Svih svetih u najvećem dijelu unutrašnjosti za sad izgleda suho.

Što se tiče Jadrana, ipak promjenjivije, osobito od četvrtka, uz moguću kišu, no ponovno, prije svega na sjevernom dijelu, dok će u Dalmaciji biti rijetka, možda tek poneki pljusak. Puhat će većinom umjeren južni vjetar i jugo koje će u četvrtak uglavnom na moru biti i jako. Temperatura, najčešće oko 20 stupnjeva.

Dakle, sukus vremena sljedećih dana bilo bi toplije, južina, izmjena sunčanih i oblačnijih razdoblja, dok je kiša najizglednija u gorju i na sjevernom Jadranu.