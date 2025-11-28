Jedan cvijet krasi svaki kutak, ali podsjeća i na manje veselu stranu blagdana: "Cijene su do neba otišle"

U plasteniku u Mraclinu trenutačno raste oko 1200 božićnih zvijezda. Da bi najpoznatiji bladanski cvijet pokazao svu svoju raskoš, potrebno je puno truda.

"Najveća prodaja je dva dana prije Badnjaka, tri dana prije Božića. Ove godine nam je dosta unificirana roba, ali opet se nađe nešto manjih ili većih", rekla je proizvođačica cvijeća Suzana Klapšec Macinić.

Dok u plastenicima božićne zvijezde rastu i dobivaju svoj puni sjaj, na središnjem zagrebačkom trgu već su spremne za prodaju. Cijene ovise o veličini, pa su najveći primjerci kraljice blagdana i najskuplji jer blagdani imaju i svoju manje veselu stranu, a svjesni su toga i kupci.

"Svi se veselimo tome, makar su cijene do neba otišle, ali godišnje jedna ili dvije zvijezde nije problem", reporterki Dnevnika Nove TV Elviri Gašparović rekla je Zagrepčanka Jagoda.

Božićna zvijezda i dalje ostaje najpoželjniji blagdanski ukras. Bude li krasila vaš dom, nemojte je previše zalijevati. Tako će dugo zadržati svoj šarm i boju.

