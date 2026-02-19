Obavijesti Foto Video Pretražite
HRVATSKA NA VRHU ILI OPTIČKA VARKA?

Je li Hrvatska doista ispred susjeda? Stručnjaci razotkrivaju cijelu sliku

Piše M. T., 20. veljače 2026. @ 09:55
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Je li Hrvatska doista prestigla Sloveniju? Objavljeni podaci o plaćama i kupovnoj moći potaknuli su polemiku, na koju je sada reagirala i slovenska vlada. Kako stoji Hrvatska, a kako Slovenija, pitali smo savjetnika glavnog ekonomista HUP-a Ivana Odrčića i ekonomskog analitičara Petra Vuškovića.
Izvanredna presica: Dabro se uskoro obraća javnosti 17
Stranka talac
VIDEO Dabro objavio: "Spreman sam napustiti Sabor, ali pod jednim uvjetom"
Dabro objasnio kako je došao u Hrvatsku nakon što je rođen u Beogradu 8
Životni put
Dabro objasnio zašto se rodio u Beogradu i otkud je došao u Hrvatsku '92.
Dabro napustio presicu, nije dozvolio pitanja, no kamera je jedno ipak snimila 8
Traži novi zakon
VIDEO Dabro pokušao napustiti presicu, pogledajte što je u prolazu rekao novinarima
ANKETA Podržavate li prijedlog Josipa Dabre? 6
Tenzije u koaliciji
ANKETA Dabro pod jednim uvjetom napušta Sabor: Podržavate li njegov prijedlog?
