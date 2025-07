VIDEO Zastupnik s govornice pozdravio sa "za dom spremni", Jandroković odbio reagirati!

SDSS-ov Milorad Pupovac osvrnuo se u Saboru na Thompsonov subotnji koncert te upitao zašto nije bilo moguće zaštititi ustavne vrijednosti RH i EU-a od simbola i poruka kojima se veličao ustaški pokret i pozdravljalo sa "za dom spremni", nakon čega je uslijedila burna rasprava.

"Izostaje li ta zaštita zato što se želi promijeniti hrvatske i europske ustavne vrijednosti i umjesto jednakosti građana, pluralima i tolerancije unutar naših društava uspostaviti jednoumlje, vjerskog i nacionalnog kolektivizma. Ili je to zato što mi Europi, kao što se čulo na početku tog koncerta, govorimo na kojim vrijednostima može opstati i s kojim se pozdravom treba pozdravljati?" upitao je Pupovac u slobodnom govoru.

Milorad Pupovac Foto: Damjan Tadic/Cropix

Smatra da bi se Europa, kada bi poslušala takve poruke, brzo raspala u nacionalno-vjerskim ratovima, a Hrvatska našla u novoj povijesnoj nevolji.

Misli i da će štetu trpjeti Hrvati izvan Hrvatske, pa bi u Srbiji mogli još glasnije slušati pjesme pandana Thompsonu, tzv. Baje Malog Knindže, biti dovedena u pitanje politička stabilnost odnosa među zemljama u regiji, a Hrvati, Srbi i Bošnjaci sve će više, kazao je, jedni druge nazivati ratnim imenima.

Milorad Pupovac Foto: Damjan Tadic/Cropix

Sramotnom je nazvao odluku Visokog prekršajnog suda da je pozdrav "za dom spremni" dio umjetničkog izraza, dok presuda Ustavnog suda jasno kaže da je taj pozdrav, kao i drugi simboli i znamenja, izraz i tekovina NDH-a, koji je bio zločinačka tvorevina.

Biloglav pozdravio sa "za dom spremni"

Pupovčev istup izazvao je niz reakcija, pa je nezavisni Josip Jurčević rekao da Pupovac nastavlja licemjerno manipulirati i kompromitirati sve hrvatske simbole te je rekao da su HOS-ovci uz pozdrav "za dom spremni" branili Hrvatsku i ginuli kao dio Oružanih snaga RH.

HDZ-ova Danijela Blažanović rekla je da se radi o izvrtanju činjenica te da se nameće istina samo onih koji nisu bili na koncertu. DP-ov Stipe Mlinarić Ćipe smatra uvredom to što je Pupovac Thompsona usporedio sa Bajom Malim Knindžom i kaže da je on bio hrvatski branitelj i Hrvatsku branio od četnika i JNA-a.

Neovisni Nino Raspudić neprihvatljivim smatra negiranje odluke Visokog prekršajnog suda. "500.000 ustaša u Zagrebu, a nijednom Srbinu nije pala dlaka s glave. A u Srbiji svaki dan se na ulicama Srbi premlaćuju, gaze automobilima i svašta im se mjesecima radi. Ispada da su Srbi sigurniji među ustašama nego među svojima", kazao je.

Damir Biloglav (Klub DOMiNO) kazao je da oni koji osuđuju ne znaju kontekst Domovinskog rata i nikada neće shvatiti što stoji iza pozdrava "za dom spremni".

Damir Biloglav Foto: Patrik Macek/Pixsell

"Oni to uporno izjednačavaju s Drugim svjetskim ratom i ustašama. Ustaša nema. S druge strane, na vlastite oči sam vidio partizane i četnike." Biloglav je rekao da mlade koji su bili na koncertu "briga za partizane, ustaše i četnike, već su željeli iskazati radost, veselje i domoljublje" te je sa saborske govornice pozdravio sa "za dom spremni".

Marin Živković (Možemo!) pozvao je nakon toga predsjednika Sabora na reakciju, a on mu je odgovorio da će građani prosuđivati tko što i kako govori tijekom iznošenja slobodnih stajališta.

"Živimo u demokraciji, hvala Bogu, i to je najvažnije od svega. Da svatko može istupati i govoriti na način kako želi", rekao je Jandroković pa dodao da je nakon Thompsonova koncerta izrečeno puno istinitog, puno laži i poluistina te svatko odgovara za ono što govori.

"Neću danas biti nikakav arbitar. Govorite svaki kako želi, a građani će prosuđivati što je u redu, a što nije", rekao je predsjednik Sabora.

Bauk (SDP): "U subotu na tri sekunde Hrvatska prestala postojati"

Tijekom rasprave ljevica je upozoravala da se na koncertu koristio nedozvoljeni "za dom spremni", dok su HDZ i stranke desnog spektra poručivali kako nije korektno sudionike koncerta nazivati ustašama, ocijenivši da je oporba netolerantna prema onima koji drugačije misle.

Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) upitala je Jandrokovića što je odgovorio kad je Thompson zagrmio "za dom" te je li ga bilo sram da je sjedio na koncertu koji svi svjetski mediji nazivaju skupom "neonacija". Najstrašnijim smatra i da je desecima tisuća mladih ljudi Thompson referentna točka za našu povijest, za domoljublje, za Domovinski rat, a očito i za vrijednosti kao što su sloboda i ljudska prava.

Navodeći kako je SDP jasno poručio da je toleriranje ustaškog pozdrava svjetska sramota, SDP-ov Arsen Bauk kaže kako problem nije u koncertu i pjevaču koji je na sceni već 30 godina te je od domoljublja napravio biznis. Problem je HDZ, koji odgaja generacije bez kritičkog mišljenja, kao i u subkulturi dijela mladih koji tragaju za pripadnošću i identitetu u ikonografiji Drugog svjetskog rata, otvoreno veličaju NDH i kroz to se određuju prema RH.

Arsen Bauk Foto: Damjan Tadic/Cropix

"U subotu je na nekoliko trenutaka RH izgubila svoj ustavo-pravni kontinuitet i postala je nešto drugo. U tom trenutku niti je Plenković bio premijer, niti Božinović ministar unutarnjih poslova, niti je Jandroković bio predsjednik Sabora. Pa ga nemojte, kolegice Taritaš, pitati što je radio u tom trenutku. On nije bio predsjednik Sabora jer je na tri sekunde ta država gdje je on predsjednik Sabora prestala postojati", rekao je.

Jandroković Bauku: "Hrvatske neće nestati niti na jednu sekundu"

Jandroković mu je odgovorio da je na koncert išao privatno, kao što ide i na druge koncerte. "Meni je koncert bio lijep, bilo mi je dobro na njemu, podijelio sam radost sa 500.000 ljudi i osudio one koji su eventualno zloupotrijebili tu situaciju i možda slavili NDH. Vidjeli smo to, ali je i policija rekla da će se tim stvarima baviti", kazao je.

Gordan Jandroković Foto: Damjan Tadic/Cropix

Izrazio je žaljenje što Bauk nije bio na koncertu jer bi možda promijenio mišljenje s obzirom na to nije baš tako kako on to opisuje. "Imate neke predrasude. Tako je bilo 500.000 ljudi, mladih sigurno 400.000., i tako olako proglašavati sve njih ustašama i fašistima jednostavno nije korektno", kazao je. Poručio je i da hrvatske države neće nestati ni na jednu sekundu.

Ivica Kukavica (Klub Domovinskog pokreta) rekao je da je koncert na Hipodromu bio običan koncert na kojem se slavila vjera, domovina i Domovinski rat. "To je bilo to i ništa više", kazao i dodao da ga žaloste reakcije s ljevice koje su slične porukama iz Srbije.