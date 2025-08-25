Udruge pozvale Vladu na reakciju: "Ovog ljeta crnilo zapljuskuje sve šire krugove..."

Nevladine udruge, njih devet, izrazile su zabrinutost zbog porasta isključivosti u društvu, te otvorenim pismom pozvale Vladu na odlučnu reakciju, ne samo na pojedine izgrede, na koje trebaju odgovoriti MUP i DORH, već i na sve manifestacije netrpeljivosti i mržnje na javnim događanjima.

Velike koncerte Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i Sinju, na kojima se orio pozdrav Za dom spremni (ZDS) iz stotina tisuća grla među kojima su bili i ministri, te obilježavanje godišnjice VRO Oluja i proslava pobjede pratile su crne košulje i pjevanje ustaških pjesama, navode udruge, smatrajući da problem s otvaranjem javnog prostora za isključivost i mržnju neće riješiti nekoliko prekršajnih prijava koje je na sjednici Vlade spomenuo premijer Andrej Plenković.

Način na koji se isključivost može valjati po ulicama na posebno ružan način postao je vidljiv u Benkovcu gdje je zbog protesta dijela lokalnih dragovoljaca i nogometnih navijača otkazano otvaranje festivala, ističu udruge u ponedjeljak u otvorenom pismu Vladi.

Kad se javni prostor prisvaja, napadaju novinarke, a policija, umjesto da štiti, savjetuje novinarku Melitu Vrsaljko da ode iz rodnog grada, to nije incident nego put prema fašizaciji društva u kojem nasilje i privilegirani simbolički status, u ovom slučaju branitelja, zamjenjuju zakon i jednakopravnost sa drugima.

Tek je s odgodom policija podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, protiv četiri muškaraca iz redova veterana i navijača Torcide. Sramotnim drže što je danas odgođen program Festivala "Nosi se" zbog sigurnosnog rizika.

Udruge upozoravaju da već godinama prijeteća pisma stižu aktivisticama i aktivistima za ljudska prava, predstavnicima organizacija nacionalnih manjina, posebno srpske, a primaju ih i povjesničari i drugi znanstvenici koji o najnovijoj povijesti pišu na osnovu činjenica, a ne dnevno-političke podobnosti, te istraživački novinari i novinarke.

No, ovog ljeta crnilo zapljuskuje sve šire krugove osoba koje u javnosti i/ili na društvenim mrežama kritično progovaraju o iskrivljavanju činjenica o zločinima počinjenim u ratovima u 20. stoljeću i poplavi govora mržnje.

Ocjenjuju da kad su napadnuti novinari, aktivisti za ljudska prava i kulturnjaci, u pitanju je sloboda svih nas, te je njihov rad od iznimnog javnog interesa i lakmus papir zrelosti demokracije.

Od Vlade stoga traže da umjesto umanjivanja značaja problema isključivosti, reagira na incidente jasnim osudama, poput ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek koja je izrazila "solidarnost s organizatorima, sudionicima i publikom s nadom da se takva situacija neće ponoviti ni u Benkovcu niti bilo gdje drugdje u Hrvatskoj".

Smatraju da je Hrvatskoj je potreban strateški zaokret prema sustavnom suprotstavljanju svim oblicima isključivosti i mržnje te reforma obrazovanja koju je više od 40.000 građana tražilo na ulicama, a do danas nije provedena.

Zbog ozbiljnosti problema obratit će se i nadležnim europskim institucijama.

Pismo potpisuju Documenta, Antifašistička liga, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Udruga Pomak, Delfin Pakrac, GONG, multimedijalni institut Klub Močvara/Udruženje za razvoj kulture "URK" te Inicijativa mladih za ljudska prava.