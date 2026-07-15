Jandroković poklopio Hajdaša Dončića: "Promašeno, bezvezno, infantilno"

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković potpuno je promašenom, bezveznom i infantilnom ocijenio u srijedu izjavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončić koji je rekao da je čuo kako Jandroković planira rušiti premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića.

Na konferenciji za novinare po okončanju proljetnog zasjedanja Sabora, odgovarajući na novinarska pitanja Jandroković se osvrnuo i na izjavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića te rekao da su ju drugi s podsmijehom komentirali, pa on stoga nije imao potrebu, no, naglasio je da je potpuno promašena, bezvezna i infantilna.

Netko tko pretendira na poziciju predsjednika Vlade mora malo pametnije osmišljavati spinove ako želi da ga ljudi ozbiljno doživljavaju, poručio je Jandroković.

Na novinarski upit komentirao je i kritike Dalije Orešković (DOSIP) da je premijer Plenković na mimohodu u Parizu bio u drugom redu, iza predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ustvrdivši da je riječ o "provincijalnom pristupu vanjskoj politici".

"Ne mogu se načuditi tome da se hrvatska pozicija u međunarodnim odnosima komparira sa Srbijom i da je nama kriterij naše snage i ugleda odnos sa Srbijom i gdje stoji predsjednik Srbije. Mi smo 1990. godine postali suverena i samostalna država, pobijedili Srbiju u Domovinskom ratu, ostvarili sve svoje velike vanjskopolitičke ciljeve i, umjesto da se mjerimo s Belgijom, Austrijom, Češkom, Slovačkom, netko uporno inzistira da se kompariramo sa Srbijom”, naglasio je.

Pozvao je da se pogleda međunarodni položaj Hrvatske, hrvatsko gospodarstvo, hrvatski ugled u svijetu i poziciju koju ima Srbija pa će se vrlo lagano zaključiti tko je tu dominantan. Jandroković je ustvrdio da je potpuni provincijalizam uporno nametanje mjerenja nas i njih, gdje je tko stajao, te dodao kako ne razumije da ljudi sami sebe podcjenjuju i dovode se u poziciju da budu inferiorni nekome tko je daleko, daleko iza njih.

Dobro je što je postignut dogovor o Rezoluciji o BiH

Jandroković je u izjavi dobrim ocijenio što su se u vladajućoj većini dogovorili o DP-ovoj Rezoluciji o BiH jer ona naglašava potrebu da hrvatski narod u BiH bude jednakopravan te da njihova prava ne budu samo na papiru, nego da se ostvaruju i u realnom životu. Očekuje stoga da će legitimna predstavnica hrvatskog naroda u BiH najveći broj glasova.

Komentirao je i neizbor tri nova suca Ustavnog suda, kazavši da je oporba u drugom krugu izbora odlučila kompletno zaustaviti taj proces. "U prvom krugu je bilo razgovora i činilo se da smo blizu dogovora, međutim, nekako u zadnji čas izmaknuli su mogućnost dogovora. Sada već u startu najavljuju da se dogovor neće postići, a je li to zbog možebitne kandidature predsjednika Republike ponovno na parlamentarnim izborima, vidjet ćemo. On je odbacio tu mogućnost, ali će ta iskra još uvijek sigurno tinjati”, ocijenio je.

Bilo je već, napominje Jandroković, situacija kada je Predsjednik najavljivao da se neće kandidirati pa se kandidirao, no, još je jako dalek put do izbora i mijenjat će se pozicije. Naglasio je i da je za RH iznimno bitno ustrojiti sve institucije koje su važne za funkcioniranje demokratskog poretka, dodavši kako se nada da će na jesen uspjeti postići dogovor oko ustavnih sudaca.