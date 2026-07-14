Trump tijekom prvog mandata oduševljeno pratio vojni mimohod, njegova vojska sada nije pozvana: "Bit će zanimljivo čuti tu reakciju..."

Tradicionalnim mimohodom u Parizu obilježen je dan pada Bastille.

Elizejskim poljanama prošlo je gotovo sedam tisuća vojnika.

Veliku vojnu paradu u Parizu pratio je reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković koji je izvijestio o reakcijama nakon mimohoda.

Goran Latković Foto: Dnevnik Nove TV

Kako kaže, glavna reakcija koju iščekuje francuski predsjednik Emmanuel Macron je zasigurno reakcija američkog predsjednika Donalda Trumpa, no nju još nije dobio.

Kako bi se poslala poruka europskog zajedništva, američka vojska nije pozvana na vojnu paradu.

Vojni mimohod u Parizu - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Znamo da Donald Trump voli grandiozne spektakle i vojne mimohode. Prošlog mjeseca u Washingtonu je održana vojna parada povodom 250. obljetnice američke vojske, a održana je upravo po uzoru na ovu parišku", rekao je Latković.

Dodao je da to nije nikakva tajna jer je Trump tijekom svojeg prvog predsjedničkog mandata na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona boravio u Parizu i iz prvog reda pratio vojni mimohod.

Vojni mimohod u Parizu - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Tada je rekao da bi volio sličan spektakl prirediti i u Americi. Bit će zanimljivo čuti, s obzirom na odnose između Francuske i Amerike te stalne upadice američkog predsjednika prema francuskom predsjedniku Macronu, hoće li na kraju komentirati ovu vojnu paradu", kazao je reporter Dnevnika Nove TV.

S pariškim se može usporediti i hrvatski mimohod. Predsjednik Franjo Tuđman 1995. godine zadužio je hrvatsko veleposlanstvo u Parizu da mu dostavi sve podatke o organizaciji pariškog mimohoda kako bi se na takav način organizirao i mimohod održan 1995. godine na Jarunu.

Vojni mimohod u Parizu - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"Sve se to kasnije preselilo na Vukovarsku ulicu i, kada to pogledamo, zaista možemo vidjeti organizacijske sličnosti", rekao je Latković.

Iščekuje se utakmica

Francuska u utorak igra i polufinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Španjolske.

"Bit će nekoliko različitih lokacija na otvorenom na kojima će se na velikim ekranima gledati utakmica protiv Španjolske. Inače, Francuzi imaju običaj da tako velike i važne nogometne utakmice gledaju na Marsovim poljanama, podno Eiffelova tornja", objasnio je Latković.

Vojni mimohod u Parizu - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Ovoga puta utakmica se ondje ipak neće gledati jer je prethodne večeri održan veliki koncert povodom francuskoga nacionalnog dana.

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