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Trump tijekom prvog mandata oduševljeno pratio vojni mimohod, njegova vojska sada nije pozvana: "Bit će zanimljivo čuti tu reakciju..."

PišeDNEVNIK.hr, 14. srpnja 2026. @ 19:44 komentari
Vojni mimohod u Parizu - 1
Vojni mimohod u Parizu - 1 Foto: Dnevnik Nove TV
Vojna parada u Parizu pokazala je svu silu francuske vojske. Elizejskim poljanama stupali su i hrvatski specijalci koji su oduševili Francuze.
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